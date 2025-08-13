ODI रिटायरमेंट की हो रही बात, इधर रोहित शर्मा ने ICC रैंकिंग में मचा दिया तहलका

Rohit Sharma No. 2 in ICC ODI Ranking: ICC ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दिया है, लिस्ट में कई नाम शामिल हैं मगर एक खास नाम जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा वो है भारत के वनडे फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा, वैसे तो रोहित के वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन ताजा ICC रैंकिंग जारी होने के बाद रोहित के वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर और खासकर विश्व कप 2027 के लिए अब थोड़ा माहौल ठंडा पद सकता है. रोहित शर्मा ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं.

ICC वनडे रैंकिंग की बात करें तो टॉप तीन में टीम इंडिया का ही जलवा है. पहले नंबर पर शुभमन गिल हैं और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा हैं. फिर तीसरे नंबर पर किंग कोहली (ICC ODI Ranking Virat Kohli and Babar Azam) हैं.इस लिस्ट में बाबर आज़म को एक पायदान का नुकसान हुआ है और वो चौथे स्थान पर आ गए है.