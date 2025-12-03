IND vs SA, 2nd ODI: रोहित शर्मा और विराट कोहली महारिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Rohit Sharma and Virat Kohli : भारत औऱ साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा. दूसरे वनडे में भी सबकी नजर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी. दोनों ने पहले वनडे में तूफानी पारी खेलकर फैन्स का झूमने का मौका दिया था. दोनों ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए थे. वहीं, अब दूसरे वनडे मैच में भी कोहली और रोहित के पास इतिहास रचने का मौका होगा. दोनों यदि आज एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में बड़ी पारी खेलने में सफल रहे तो यकीनन कई सारे रिकॉर्ड फिर से बनेंगे.

रायपुर वनडे में कोहली रोहित के पास इतिहास रचने का मौका

विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी ODI में सेंचुरी पार्टनरशिप के मामले में दूसरी सबसे सफल जोड़ी हैं, और रविवार को रांची में श्रीलंका के कुमार संगकारा और तिलकरत्ने दिलशान की 20 सेंचुरी पार्टनरशिप की बराबरी कर ली है. अगर ये दोनों भारतीय सुपरस्टार लगातार तीसरी बार 100 रन की पार्टनरशिप करते हैं, तो वे 21 सेंचुरी पार्टनरशिप के साथ दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, जो सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के 26 सेंचुरी पार्टनरशिप के रिकॉर्ड से पांच कम होगा.

रोहित शर्मा के इतिहास रचने का मौका

रोहित को साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को पीछे छोड़कर ODI में आठवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए और 153 रन बनाने होंगे. वह पहले से ही इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

रोहित अगर बुधवार को 50 + का स्कोर करने में सफल रहे तो वह भारत के लिए सौरव गांगुली के 94, 50-प्लस स्कोर की बराबरी भी कर लेंगे. इस तरह 'हिटमैन' ODI फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा फिफ्टी-प्लस स्कोर की ऑल-टाइम लिस्ट में 'दादा' के साथ जॉइंट-नौवें नंबर पर आ जाएंगे.

विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका

वहीं, दूसरी ओर इस सीरीज में विराट कोहली 192 रन बना लेते हैं तो, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28000 रन का रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो जाएंगे. वहीं, आने वाले आखिरी दोनों वनडे में कोहली 209 रन बना दिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 2 पर आ जाएंगे कुमार संगकारा के 28016 रन के आंकड़े को पार कर सकते हैं.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन, टोनी डी ज़ोरज़ी, प्रेनेलन सुब्रायन

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव