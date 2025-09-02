विज्ञापन
'रोहित कहीं नहीं जा रहे', इन 2 बातों ने लगा दी मुहर, बचपन के कोच ने किया प्लान का खुलासा

Rohit Sharma: रोहित शर्मा के वनडे के भविष्य को लेकर पिछले कई दिन से चर्चाए हैं, लेकिन जो अब सामने आ रहा है, वह कुछ और ही कह रहा है

रोहित ने हाल ही में फिटनेस टेस्ट पास किया
  • रोहित शर्मा ने हाल ही में योज-यो और ब्रोंको फिटनेस टेस्ट पास कर वनडे क्रिकेट में बने रहने का संकेत दिया है
  • उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा है कि रोहित शर्मा साल २०२७ विश्व कप में कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं
  • लाड को अपनी अकादमी से आने वाले दशक में चार से पांच खिलाड़ियों के भारत के लिए खेलने की उम्मीद
नयी दिल्ली:

वर्तमान वनडे कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साल 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर अलग-अलग चर्चाएं चल रही हैं. खासकर पिछले दिनों BCCI के शुभमन गिल (Shubman Gill) के एशिया कप (Asia Cup 2025) टी20 टीम के उप-कप्तान के रूप में प्रोन्नत करने के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया था. लेकिन अब दो बड़े पहलू सामने आए हैं, जो साफ बताने के लिए काफी हैं कि रोहित कम से हाल-फिलहाल तो वनडे फॉर्मेट को अलविदा नहीं ही कहने जा रहे है. पहला तो उनका हालिया यो-यो और ब्रोंको टेस्ट पास करना और दूसरा अब उनके बचपन के कोच दिनेश लाड का यह कहना कि उम्मीद है रोहित 2027 विश्व कप खेलना जारी रख सकते हैं. 

उन्होंने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा, 'मैंने कई बार कहा है कि रोहित साल 2027 विश्व कप खेलेंगे. और वह भी बतौर कप्तान. वह बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं.' इसके अलावा लाड ने भविष्य के लिहाज से बहुत ही साहसिक बयान देते हुए कहा कि उनकी अकादमी अगले दशक या इसके आस-पास के समय में रोहित जैसे चार-पांच खिलाड़ी दे सकती है.

यह तूफानी स्कोर और यह वजन!

कोच की बात को रोहित ने  हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व में एनसीए) में फिटनेस टेस्ट में सभी को चौंका दिया. यो-यो फिटनेस टेस्ट में 19.4 का स्कोर करने के बाद रोहित फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए, तो फैंस उनके नए लुक को लेकर भी हैरान रन गए.  बता दें कि रोहित ने पिछले 3 महीने के भीतर करीब 20 किलो वजन कम किया है. 

'भविष्य के 4-5 रोहित दूंगा: कोच

लाड ने कहा, 'अगर चीजें सही तरह आगे बढ़ती हैं, तो अगले  एक दशक में चार से पांच खिलाड़ी ऐसे दूंगा, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. कुछ अति प्रतिभाशाली खिलाड़ी मेरी अकादमी में हैं, जिनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है. मैं इन खिलाड़ियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ही कम उम्र में इनकी काबिलियत उच्च दर्जे की हैं.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

