जिनपिंग-पुतिन और किम जोंग ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ बीजिंग में रची साजिश, भड़के ट्रंप

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच पर नजर आए.

जिनपिंग-पुतिन और किम जोंग ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ बीजिंग में रची साजिश, भड़के ट्रंप
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया
  • बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर चीन की विशाल सैन्य परेड आयोजित की गई
  • चीन के शी जिनपिंग, रूस के पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन परेड में एक साथ मंच पर नजर आए
वाशिंगटन:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर रात चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया. यह बयान उस समय आया जब तीनों देशों के प्रमुख बीजिंग में आयोजित एक विशाल सैन्य परेड में एक साथ दिखाई दिए. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच पर नजर आए. परेड में आधुनिक हथियारों और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया, जिसे वैश्विक स्तर पर चीन की ताकत दिखाने का प्रयास माना जा रहा है. 

ट्रंप का तीखा हमला

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखते हुए कहा, "मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को ढेर सारी शुभकामनाएं देना, जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हों.  ट्रंप के इस बयान ने न केवल अमेरिकी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है.

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और कोरोना महामारी को लेकर पहले ही रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. रूस और उत्तर कोरिया के साथ भी अमेरिकी रिश्ते लंबे समय से खटास भरे रहे हैं. ऐसे में तीनों देशों के प्रमुखों का एक साथ आना वॉशिंगटन के लिए कूटनीतिक चिंता का विषय माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह परेड और ट्रंप की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में अमेरिका और इन देशों के बीच रिश्तों में और तनाव पैदा कर सकती है. 

चीन किसी से डरता नहीं: शी जिनपिंग

शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से इतिहास को जेहन में रखने की अपील करते हुए कहा कि वे उन देश के महान लोगों को सम्मान दें, जिन्होंने जापान के खिलाफ जंग लड़ी. इतिहास हमें चेतावनी देता है कि मानवता साथ ही उठती है और साथ ही गिरती है. चीन कभी किसी से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है. यह एक नई यात्रा और नया युग है. 

चीन ने बुधवार को अपनी बढ़ती कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए देश की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया, जिसमें उसके आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर शामिल हुए. इस परेड के 26 विदेशी नेता भी गवाह बने. द्वितीय विश्वयुद्ध में ‘जापान के आक्रमण' के खिलाफ मिली जीत की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए आयोजित इस परेड में सैकड़ों सैनिक शामिल हुए.

चीन की विक्ट्री परेड में दुनिया के नेताओं की शिरकत

द्वितीय विश्वयुद्ध में ‘जापान के आक्रमण' के खिलाफ मिली जीत की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए आयोजित इस परेड में सैकड़ों सैनिक शामिल हो रहे हैं. हथियारों के अलावा परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमा, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ज़िम्बाब्वे और मध्य एशिया के नेताओं समेत 26 विदेशी नेता शिरकत कर रहे हैं. भारत के पड़ोस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू परेड में शामिल होने पहुंचे हैं.

