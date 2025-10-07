विज्ञापन
IND vs AUS: क्या शुभमन गिल बनेंगे तीनों फॉर्मेट के कप्तान? रोबिन उथप्पा के दे दिया बड़ा बयान

Robin Uthappa on Shubman Gill All Format Captain: उथप्पा ने कहा कि गिल के एशिया कप 2025 में अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण, दूसरे सलामी बल्लेबाज़ की जगह संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के साथ खाली है.

IND vs AUS: क्या शुभमन गिल बनेंगे तीनों फॉर्मेट के कप्तान? रोबिन उथप्पा के दे दिया बड़ा बयान
Robin Uthappa on Shubman Gill All Format Captain:
  • रॉबिन उथप्पा के अनुसार शुभमन गिल निकट भविष्य में भारत के सभी प्रारूपों के कप्तान नहीं बनेंगे.
  • गिल फिलहाल टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, लेकिन टी20 में सूर्यकुमार यादव के उप-कप्तान हैं.
  • उथप्पा ने टी20 कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर को संभावित विकल्प बताया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार रॉबिन उथप्पा का मानना ​​है कि रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी संभालने के बावजूद, शुभमन गिल निकट भविष्य में भारत के सभी प्रारूपों के कप्तान नहीं बनेंगे. गिल फिलहाल टेस्ट और वनडे दोनों टीमों के कप्तान हैं, लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वह सूर्यकुमार यादव के उप-कप्तान होंगे. उथप्पा ने कहा कि गिल को अभी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अपनी जगह बनानी है और उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी के लिए श्रेयस अय्यर को एक संभावित विकल्प के रूप में चुना.

उन्होंने यूट्यूब पर कहा, "मुझे वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों पसंद हैं, और मुझे लगता है कि वह टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतरीन विकल्प हैं, और उन्होंने यह साबित भी कर दिया है. जहां तक वनडे क्रिकेट की बात है, मुझे लगता है कि उनके आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जैसे खिलाड़ी के लिए ये और बेहतर होंगे. मुझे लगता है कि वे टी20 में श्रेयस अय्यर को कप्तान के रूप में देखेंगे. शुभमन गिल को अभी भी वह जगह बनानी है."

उथप्पा ने आगे कहा कि गिल के एशिया कप 2025 में अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण, दूसरे सलामी बल्लेबाज़ की जगह संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के साथ खाली है.

“खासकर जब यशस्वी जायसवाल इंतज़ार कर रहे हों, संजू सैमसन की जगह बदली जा रही हो, श्रेयस अय्यर भी टीम का हिस्सा नहीं हैं, तो भी इंतज़ार कर रहे हैं. मैं कामना करता हूं कि उनका एशिया कप उनके लिए बेहतर रहे क्योंकि अब अभिषेक उस एक सलामी बल्लेबाज़ के स्थान के लिए तैयार हैं. अब, दूसरे सलामी बल्लेबाज़ का स्थान अभी भी काफ़ी खुला है. जहां तक मेरा सवाल है, यशस्वी ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो वहां ऊपर आ सकते हैं. संजू निश्चित रूप से वहां ऊपर आ सकते हैं.”

“मुझे अब भी लगता है कि गिल को पहले अपनी जगह पक्की करनी होगी. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि यह मान लिया जाएगा कि वह कप्तान होंगे या अगले नंबर पर.” हम जानते हैं और हमने भारतीय क्रिकेट को रातोंरात बदलते देखा है; चीजें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, कहानियां बहुत तेज़ी से बदलती हैं. उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो भारत में उप-कप्तानी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है... जैसे, आपने कई उप-कप्तानों को कप्तान बनते नहीं देखा होगा, है ना?"

India, Shubman Singh Gill, Robin Venu Uthappa, India Vs West Indies 2025, Australia Vs India 2024/25, Cricket
