IPL 2025: रियान पराग बने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, जानें संजू सैमसन के साथ क्या है समस्या

Riyan Parag Appointed As Rajasthan Royals Captain For First 3 Matches IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज 22 मार्च से हो रहा है. टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी. उससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. शुरूआती कुछ मुकाबलों में चोटिल संजू सैमसन की जगह आरआर की अगुवाई रियान पराग करते हुए नजर आएंगे.

दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान संजू सैमसन चोटिल हो गए थे. उस दौरान उन्हें उंगली में चोट आई थी. जिसके बाद उन्हें सर्जरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने उन्हें अबतक विकेटकीपिंग के लिए क्लीन चिट नहीं सौंपी है. जिसकी वजह से उनका मैदान में उतरना मुश्किल है.

मैदान में उतरते ही रियान पराग रचेंगे इतिहास

बतौर कप्तान मैदान में उतरते ही रियान पराग एक खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे. वह आईपीएल के इतिहास में किसी फ्रेंचाइजी की कप्तानी करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे.

राजस्थान रॉयल्स का बयान

रियान पराग को जिम्मेदारी सौंपते हुए फ्रेंचाइजी ने कहा, 'राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पराग को कप्तानी सौंपने का निर्णय उनकी अगुवाई में फ्रेंचाइजी के विश्वास को दिखाता है. युवा बल्लेबाज ने बतौर कप्तान असम की तरफ से अपने कार्यकाल में स्किल्स को दिखाया है. पिछले काफी सालों से रॉयल्स सेटअप का वह महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं. टीम के प्रति उनकी समझ शानदार है.'

जुरेल करेंगे विकेटकीपिंग

चूंकि संजू सैमसन चोटिल हैं. ऐसे में उनकी जगह विकेट के पीछे दस्तानों की जिम्मेदारी में ध्रुव जुरेल नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी ने 24 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज को 14 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि में रिटेन करते हुए अपने बेड़े में बनाए रखा है.

आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम

संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्ष्णा , संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, कुमार कार्तिकेय, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल और ध्रुव जुरेल.

