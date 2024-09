''इधर आएगा एक'', बल्लेबाजी करते-करते बांग्लादेश के कप्तान बन गए ऋषभ पंत, सुने कैसे सजाया फील्डिंग, VIDEO

Rishabh Pant Was Caught Guiding Bangladesh Bowler to Set Field: ऋषभ पंत मैदान में हो और फैंस को कुछ मजाकिया शब्द सुनने को ना मिले, यह हो नहीं सकता है. मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश की टीम पहले टेस्ट मुकाबले के तहत चेन्नई में आमने-सामने है. तीसरे दिन का खेल जारी है और भारत की तरफ से शुभमन गिल और ऋषभ पंत मैदान में जमे हुए हैं. विपक्षी टीम के गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में लगे हुए हैं. इस बीच पंत का मजाकिया रूप लोगों को देखने को मिला. विपक्षी टीम के कप्तान जब मैदान में अपने खिलाड़ियों को सजा रहे थे. उसी दौरान पंत ने उनको सुझाव देते हुए कहा, ''अरे इधर आएगा एक. भाई एक इधर. वन फील्डर हीयर.मिडविकेट.''

मजेदार बात जो रही वह यह थी कि विपक्षी टीम के कप्तान ने पंत का सुझाव मान भी लिया और उन्होंने एक खिलाड़ी को मिडविकेट पर तैनात भी कर दिया. हालांकि, यह रणनीति विपक्षी टीम के लिए कुछ खास कारगर साबित नहीं हुई. मौजूदा समय में दोनों खिलाड़ी (गिल और पंत) अर्धशतक लगाते हुए मैदान में जमे हुए हैं.



