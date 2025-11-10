विज्ञापन
IND vs SA: एक छक्का और टूटेगा वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड, टेस्ट में ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका

Rishabh Pant upcoming Record: पहला टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जाएगा. इस टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत की वापसी होगी. चोट के बाद पंत पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे

IND vs SA: एक छक्का और टूटेगा वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड, टेस्ट में ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका
Rishabh Pant vs Virender Sehwag record in Test: पंत रचेंगे इतिहास
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलकाता में खेला जाएगा.
  • ऋषभ पंत कोलकाता टेस्ट में एक छक्का लगाते ही वीरेंद्र सहवाग के 90 टेस्ट छक्कों के रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे
  • पंत ने अब तक 47 मैचों की 82 पारियों में 90 छक्के लगाए हैं जो सहवाग के मुकाबले कम मैचों में हैं
Rishabh Pant upcoming Record in Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है. भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जाएगा. इस टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत की वापसी होगी. चोट के बाद पंत पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे. पहले टेस्ट मैच में पंत के पास इतिहास रचने का मौका होगा. ऋषभ पंत कोलकाता टेस्ट मैच में एक छक्का लगाते ही वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड तोड़ने में सफल हो जाएंगे. 

बता दें कि पंत एक छक्का लगाते ही टेस्ट में 91 छक्के लगाने में सफल हो जाएंगे. ऐसा करते ही पंत, सहवाग से आगे निकल जाएंगे. सहवाग ने टेस्ट में 90 छक्के लगाए हैं. इस समय पंत भी 90 छक्के लगा चुके हैं. 

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

  • ऋषभ पंत - 47 मैचों की 82 पारियों में 90 छक्के
  • वीरेंद्र सहवाग - 103 मैचों की 178 पारियों में 90 छक्के
  • रोहित शर्मा - 67 मैचों की 116 पारियों में 88 छक्के
  • रविंद्र जडेजा - 87 मैचों की 129 पारियों में 80 छक्के
  • महेंद्र सिंह धोनी - 90 मैचों की 144 पारियों में 78 छक्के

इसके अलावा दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पंत 10 छक्का लगाने में सफल रहे तो भारतीय विकेटकीपर टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्का लगाने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे. अबतक टेस्ट में 100 से ज्यादा छक्का लगाने का कमाल इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुल्लम और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने ही किया है.

बेन स्टोक्स ने टेस्ट में 136 छक्के लगाएं हैं तो वहीं, दूसरी ओर ब्रैंडन मैकुल्लम के नाम 107 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट में 100 छक्के लगाए हैं. 

भारत का टेस्ट स्क्वाड:

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप

Rishabh Rajendra Pant, Virender Sehwag, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
