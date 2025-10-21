विज्ञापन
फीट होते ही ऋषभ पंत बने कप्तान, सुदर्शन को मिली उपकप्तानी, यहां उड़ाएंगे दोनों खिलाड़ी गर्दा

Rishabh Pant To Lead India A In Four Day Series Against South Africa A: ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हो गए हैं और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ लाल गेंद की श्रृंखला के लिए भारत ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.

फीट होते ही ऋषभ पंत बने कप्तान, सुदर्शन को मिली उपकप्तानी, यहां उड़ाएंगे दोनों खिलाड़ी गर्दा
Rishabh Pant
  • विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चोट से उबरने के बाद दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए टीम का कप्तान बनाया गया है
  • पंत को जुलाई में पैर में चोट लगी थी जिसके कारण उन्होंने एशिया कप और घरेलू टेस्ट श्रृंखला नहीं खेली
  • भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच चार दिवसीय मैच 30 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेले जाएंगे
Rishabh Pant To Lead India A In Four Day Series Against South Africa A: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे के दौरान पैर में लगी चोट से पूरी तरह उबरने के बाद मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ लाल गेंद की श्रृंखला के लिए भारत ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया. पंत को जुलाई में मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में बल्लेबाजी करते समय पैर में चोट लग गई थी और इसके बाद वह एशिया कप और हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे.

चयनकर्ताओं ने उन्हें दोनों मैचों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया है, जो 30 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेले जाएंगे. यह मैच 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू टेस्ट श्रृंखला से पहले खेले जाएंगे.

साई सुदर्शन को इन दो चार दिवसीय मैचों के लिए उप कप्तान नियुक्त किया गया है. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल किया गया है.

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बडोनी, और सारांश जैन.

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप.

