VIDEO: ऋषभ पंत ने मचाया गदर, RCB के खिलाफ शतक का कुछ इस अंदाज में मनाया जश्न

Rishabh Pant Viral Century Celebration vs RCB IPL 2025: आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 228 रनों का लक्ष्य रखा. इस मुकाबले में आरसीबी और शेष तीन क्वालीफायर प्लेऑफ टीमों के लिए सीधा समीकरण बना हुआ है. लखनऊ में जीत से बेंगलुरु का शीर्ष-दो में स्थान पक्का हो जाएगा और गुरुवार (29 मई) को पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालीफायर 1 मुकाबला होगा. वहीं, हार से वे सीधे शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में पहुंच जाएंगे.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant Century vs RCB) ने 54 गेंदों में आईपीएल 2025 में अपना पहला शतक लगाया और इकाना स्टेडियम में इस शतक का हवा में पलटी मारते हुए (जिसे आप स्प्लिट मारना भी कह सकते है) जश्न मनाया जिसका वीडियो (Rishabh Pant Celebration Century Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आपको बता दें की आईपीएल में ऋषभ पंत का ये दूसरा शतक है, पंत ने अपनी पारी के दौरान कुल 61 गेंदों में 193.44 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 8 छक्के की मदद से नाबाद 118 रन की पारी खेली, इससे पहले साल 2018 में पंत ने अपना पहला आईपीएल शतक लगाया था.

