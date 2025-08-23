विज्ञापन
"मैं बहुत डर रहा था..." एशिया कप टीम में सेलेक्ट होने पर आया रिंकू सिंह का रिएक्शन, दिया बड़ा बयान

Rinku Singh on Asia Cup Selection: रिंकू सिंह ने एशिया कप की टीम में चयन के बाद कहा है कि उन्हें डर था कि एशिया कप टीम में उनका चयन शायद ही हो.

"मैं बहुत डर रहा था..." एशिया कप टीम में सेलेक्ट होने पर आया रिंकू सिंह का रिएक्शन, दिया बड़ा बयान
Rinku Singh: एशिया कप टीम में सेलेक्ट होने पर आया रिंकू सिंह का रिएक्शन
Rinku Singh Reaction on Asia Cup Selection: एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में कई नाम स्वाभाविक ही रहे, लेकिन एक नाम जिसके होने से सभी फैंस हैरान रह गए वो थे रिंकू सिंह. रिंकू को लेकर चर्चा थी कि उन्हें शायद ही मौका मिले, क्योंकि टीम के पास फिनिशर के रूप में हार्दिक पांड्या जैसा ऑल-राउंडर हैं. लेकिन चयनकर्ताओं ने सभी को हैरान किया और रिंकू को मौका दिया.  रिंकू सिंह के लिए आईपीएल 2025 बहुत खराब रहा था, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में उनकी बल्लेबाजी लगातार अच्छी नहीं थी.  उन्होंने 13 मैचों में 153.73 की स्ट्राइक रेट से 206 रन बनाए हैं. जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक टी20I में भी रिंकू के आंकड़े अच्छे नहीं रहे. 21 मैचों में उन्होंने 31.55 की औसत से 284 रन बनाए. वहीं रिंकू ने एशिया कप की टीम में चयन के बाद कहा है कि उन्हें डर था कि एशिया कप टीम में उनका चयन शायद ही हो. 

सेलेक्शन से पहले डरे हुए थे रिंकू

एशिया कप टीम में सेलेक्ट होने के बाद रिंकू सिंह ने रेवस्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि पिछले साल उनका आईपीएल अच्छा नहीं था. रिंकू ने कहा,"पिछले साल आईपीएल अच्छा नहीं गया. तो कहीं ना कहीं उसके वजह से एशिया कप में मेरा नाम नहीं आ सकता है. मैं बहुत डर रहा था. सेलेक्टरों ने भरोसा दिखाया है और सेलेक्शन किया है. बहुत टाइम हो गया था रन भी नहीं हो रहे थे, तो बहुत जरूरी थी यह पारी, जो कल मैंने खेली है. इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा और मैं यही कॉन्फिडेंस लेकर जाउंगा एशिया कप में. और अगर मौका मिलेगा तो मैं टीम के लिए अच्छा करूं और टीम को जिताऊं."

सूर्यकुमार यादव ने किया सपोर्ट

बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव से रिंकू सिंह की क्या बात हुई और कप्तान उनसे क्या चाहतें हैं, जब उनसे यह पूछा गया तो रिंकू ने कहा,"भाऊ ने बहुत सपोर्ट दिया है. वो सभी खिलाड़ियों से बात करतें हैं. क्योंकि एक साथ टीम रहती है तो वह अच्छी चीज है. मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है काफी सपोर्ट किया है. सारी क्रिकेट में मैं उन्हीं के अंदर खेला हूं. तो उनको रोल पता है कि किस खिलाड़ी से क्या निकलवा सकते हैं."

'गेंदबाजी हमारे लिए अच्छी बात'

रिंकू ने हाल के समय में काफी गेंदबाजी की है और गेंद से टीम के काम आने पर उन्होंने कहा,"यह मैंने श्रीलंका में महसूस किया था, क्योंकि वह सीरीज उतनी अच्छी गई नहीं थी. मैं आउट हो गया था जल्दी दूसरे मैच में. तो बॉलिंग का भी मौका मिला, वहां डालने का. बैटिंग से अच्छा कर नहीं पाया तो टीम के लिए बॉलिंग से अच्छा किया. यह चीज महसूस हुई थी कि गेंदबाजी बहुत जरूरी है आज के समय में. सेलेक्टरों के लिए आज के समय में दो चीजें बहुत जरूरी हैं कहां रोल प्ले कर रहे हो, क्या दे रहें हैं टीम को. अगर आपको दो-तीन ओवर मिलते हैं तो एक दो विकेट निकाल के देते हैं तो वह हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है."

