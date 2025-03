RCB vs KKR: क्या रिंकू सिंह ने विराट कोहली का अपमान किया? हाथ मिलाए बिना इग्नोर कर आगे बढ़ गए, जानें क्या है असलियत

Rinku Singh ignores Virat Kohli's handshake viral video : आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के दौरान एक ऐसी बात देखने को मिली है जिसपर फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे है. बता दें कि आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान ने अपनी डांस से समां बांध दिया तो वहीं, किंग खान का साथ कोहली और रिंकू सिंह ने भी दिया. इसके अलावा एक और घटना सामने आई, जब बॉलीवुड किंग खान ने कोहली को मंच पर बुलाया और साथ ही रिंकू को भी मंच पर आमंत्रित किया. मंच पर आने के बाद रिंकू ने शाहरुख खान से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया तो वहीं .दूसरी ओर पास में खड़े किंग कोहली से हाथ नहीं मिलाए. यही नहीं एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोहली ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था लेकिन रिंकू बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फैन्स यकीन नहीं कर रहे हैं कि रिंकू ऐसा कर सकते हैं.

वैसे, यह स्पष्ट नहीं है कि रिंकू ने जानबूझ कर ऐसा किया हो. क्योंकि वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा कि मंच पर आने से खुद को रिंकू असहज महसूस कर रहे थे, जिसके कारण ही वो कोहली को बिना देखे अनजाने में आगे बढ़ गए. लेकिन फैन्स सोशल मीडिया पर रिंकू सिंह को लेकर लगातार रिएक्ट कर रह हैं.

No more bat for rinku, ignored Virat Kohli! pic.twitter.com/2QFqitX4fS