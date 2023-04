"रिंकू भैया जिंदाबाद", मैच के बाद वीडियो कॉल पर Shreyas Iyer और Rinku Singh के बीच की मजेदार बातचीत- Video

यहां पढ़िए बातचीत कैसी रही:

रिंकू: "भैया कैसे हो? (कैसे हो भाई?) भगवान की कृपा!" श्रेयस: "रिंकू भैया जिंदाबाद।"

नितीश (बाद में कॉल जॉइन करते हुए): "देख रहा था कि नहीं? याद आ रही है तेरी"

नीतीश: "रिंकू कह रहा था पिछले साल की तरह छोड़ूंगा नहीं, खत्म करके आऊंगा.

श्रेयस: फ्लैशबैक आ गया सामने (मुझे उस गेम के फ्लैशबैक मिले).

गुजरात टाइटन्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के रोमांचक आईपीएल 2023 मैच के अंतिम ओवर में रिंकू सिंह ने शानदार लगातार 5 छक्के (Rinku Singh five Sixes in an over) जड़ कर केकेआर को जीक दिलाई.

--- ये भी पढ़ें ---

Rinku Singh के बल्लेबाज़ी का जादू Suhana Khan और Ananya Pandey पर कुछ इस अंदाज में चढ़ा, ऐसे किया इज़हार

Video: 'स्वागत नहीं करोगे हमारा' Rinku Singh का कुछ इस अंदाज में KKR ने किया जोरदार वेलकम

स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें NDTV Sports HIndi