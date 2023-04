Rinku Singh के बल्लेबाज़ी का जादू Suhana Khan और Ananya Pandey पर कुछ इस अंदाज में चढ़ा, ऐसे किया इज़हार

Rinku Singh

Suhana Khan on Rinku Singh:आईपीएल 2023 के बेहद ही रोमांचक मुकाबलों में से एक केकेआर बनाम गुजरात टाइटन्स के बीच खेले गए मुकाबले में रिंकू सिंह एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर सामने आये जिसने आपके बल्लेबाज़ी के अंदाज से सबका मन मोह लिया है. इस बीच अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान (Suhana khan Insta Story for Rinku Singh) ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के रोमांचक आईपीएल 2023 मैच के अंतिम ओवर में शानदार लगातार 5 छक्कों (Rinku Singh five Sixes in an over) के लिए क्रिकेटर रिंकू सिंह की सराहना की.