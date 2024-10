''गॉड्स प्लान'', रिंकू सिंह ने बनवाया टैटू, 5 छक्कों की कहानी से जुड़ा है राज, VIDEO

Rinku Singh 'Gods Plan' Tattoo: टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार (06 अक्टूबर 2024) से टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया के युवा स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपने नए टैटू के बारे में लोगों को बताया है. 26 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने बाएं हाथ पर 'गॉड्स प्लान' नाम का एक टैटू बनवाया है. टैटू के चारो तरफ सूरज की किरणों को दिखाया गया है. जिसे उन्होंने प्रेरणा बताया है.

वीडियो में रिंकू सिंह को कहते हुए सुना जा सकता है कि उनका यह टैटू आईपीएल से प्रेरित है. दरअसल, आईपीएल 2023 के दौरान उन्होंने यश दयाल के एक ओवर में 5 छक्के लगाते हुए हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दी थी. इसके बाद से उनकी किस्मत ने भी करवट बदली और वह देखते ही देखते स्टार बन गए.

