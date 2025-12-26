विज्ञापन
विजय हजारे में रिंकू सिंह का धमाका, तूफानी शतक ठोक T-20 वर्ल्ड कप से पहले दिखाया जलवा

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल हुए रिंकू सिंह ने शुक्रवार ने यूपी की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शतकीय पारी खेली. रिंकू की इस पारी के दम पर यूपी चंडीगढ़ के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही.

विजय हजारे में रिंकू सिंह का धमाका, तूफानी शतक ठोक T-20 वर्ल्ड कप से पहले दिखाया जलवा
विजय हजारे में रिंकू सिंह का शानदार शतक.
  • टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए रिंकू सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में कप्तानी करते हुए शानदार शतक जमाया.
  • रिंकू ने चंडीगढ़ के खिलाफ राजकोट में 60 गेंदों पर 106 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 11 चौके, 4 छक्के शामिल थे.
  • उत्तर प्रदेश की टीम ने रिंकू सिंह के योगदान से 50 ओवर में कुल 367 रन बनाए, जिससे टीम का स्कोर मजबूत हुआ.
राजकोट:

Vijay Hazare Trophy: टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चुने गए विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेड़ा है. रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश टीम की कप्तानी कर रहे हैं. शुक्रवार को चंडीगढ़ के खिलाफ खेले गए मैच में रिंकू ने कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार शतक जमाया. राजकोट में खेले जा रहे इस मैच में रिंकू सिंह ने 56 गेदों में अपना शतक पूरा किया. रिंकू 5वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे. उस समय टीम मजबूत स्कोर की बुनियाद रख चुकी थी. लेकिन इन बुनियाद को आगे बढ़ाने का काम कप्तान रिंकू ने अपने कंधों पर लिया. 

रिंकू ने 60 गेंदों पर बनाए 106 रन

रिंकू ने अपनी पारी की शुरुआत शांत तरीके से की, लेकिन फिर अविश्वसनीय तरीके से गियर बदले. रिंकू ने 60 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और चार छक्के भी लगाए. रिंकू की इस शानदार पारी के दम पर यूपी की टीम 50 ओवर में 367 रन बना सकी. 

रिंकू के अलावा आर्यन जुयाल ने भी मारा शतक

चंडीगढ़ के खिलाफ यूपी की ओर से रिंकू के अलावा आर्यन जुयाल ने भी शानदार शतकीय पारी खेली. आर्यन ने 118 गेंदों पर 134 रन बनाए. साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव चंद ने 67 रनों की पारी खेली. आईपीएल में करोड़ों की कीमत में बिके समीर रिजवी ने 32 तो प्रशांतवीर ने 12 रन बनाए.

मालूम हो कि रिंकू सिंह टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं. टी-20 वर्ल्ड कप से पहले रिंकू का शानदार शतक उनके फॉर्म को बताता है. 

