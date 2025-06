Rinku Singh: रिंकू सिंह को योगी सरकार ने दिया तोहफा, बेसिक शिक्षा विभाग में बने अफसर

Rinku Singh To Be Appointed As Basic Shiksha Adhikari: भारतीय टीम के होनहार क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. खेल जगत में सराहनीय प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है. इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से पत्र भी जारी किया गया है. रिंकू सिंह को यह नियुक्ति राज्य सरकार की उस नीति के तहत दी जा रही है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानपूर्वक शासकीय सेवाओं में स्थान दिया जाता है.

27 वर्षीय बल्लेबाज को जल्द से जल्द अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है. दस्तावेजों की एक बार पुष्टि और सत्यापन होने के बाद उन्हें प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दी जाएगी.

The state government to appoint Rinku Singh as Basic Education Officer (BSA) in recognition of bringing glory to India. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/riYfMFXSXP — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 25, 2025

हाल ही में रिंकू की हुई सगाई

हाल ही में भारतीय क्रिकेटर की सगाई समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ हुई है. इस दौरान देश के कई नामचीन हस्तियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया था. उम्मीद जताई जा रही थी कि 18 नवंबर को वह एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे. मगर किसी कारणवश शादी की तारीख टाल दी गई है.

रिंकू सिंह का क्रिकेट करियर

बात करें रिंकू सिंह के क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक दो वनडे और 33 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की दो पारियों में 27.5 की औसत से 55 और टी20 की 24 पारियों में 42 की औसत से 546 रन निकले हैं.

बल्लेबाजी के अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया है. जहां वनडे की एक पारी में उन्हें एक और टी20 की एक पारी में दो सफलता हाथ लगी है.

