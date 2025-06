'मुझे लगता है कि...', रिकी पोंटिंग ने चुनी ICC फाइनल की दो सबसे महान पारी, बताया सबसे ऐतिहासिक

फटाफट पढ़ें फटाफट पढ़ें खबर का सार AI ने दिया. न्यूज टीम ने रिव्यू किया. एडेन मार्करम ने डब्ल्यूटीसी फाइनल में 136 रन की पारी खेली।

Ricky Ponting picks greatest innings of current cricket: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल (WTC Final 2025) में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्करम (Aiden Markram) ने 136 रन की पारी खेली. उनके इस शतक ने विपक्षी ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) को भी प्रभावित किया है. एडेन मार्करम को खराब प्रदर्शन के चलते 2022/23 सीजन में ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 115 रन की पारी और केपटाउन में भारत के विरुद्ध एक और शतक के साथ इस खिलाड़ी ने टेस्ट में वापसी का संकेत दिया. आईसीसी डिजिटल पर रिकी पोंटिंग ने मार्करम की तारीफ करते हुए कहा, "जब टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उस तरह का प्रदर्शन करने में सक्षम होना ही आपको सम्मान दिलाता है. मुझे लगता है कि हर कोई हमेशा से जानता है कि एडेन मार्करम कितने अच्छे खिलाड़ी हैं.कुछ साल पहले जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि एडेन मार्करम उस दौरे वाली टीम में नहीं थे. वह टीम में जगह भी नहीं बना पाए."(Ricky Ponting belives Aiden Markram's 136 among greatest ever in ICC Finals)

उन्होंने आगे कहा, "और अब हम दो साल बाद यहां हैं. मार्करम ने यहां शायद अपनी सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली है. मुझे यकीन है कि अगर आप उनसे पूछेंगे, तो वह शायद यही कहेंगे कि उन्हें टेस्ट करियर में अपनी इस पारी पर ज्यादा गर्व है. मुझे पूरा यकीन है कि उनके साथी खिलाड़ी जिन्होंने यह सब देखा, शायद यही बात कहेंगे. इसलिए, यह उनके लिए एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि है. यह साउथ अफ्रीकी टीम के लिए एक शानदार उपलब्धि है."

रिकी पोंटिंग ने कहा, "जब आप बड़े आईसीसी इवेंट्स को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि पहली चीज जो शायद दिमाग में आती है, वह है विश्व कप फाइनल. विश्व कप फाइनल में ट्रेविस हेड की पारी, और पिछला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल."

ट्रेविस हेड ने वनडे वर्ल्ड कप-2023 में 137 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा हेड पिछले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी 163 रन बना चुके हैं. पोंटिंग ने आगे कहा, "खिताबी मैच को देखते हुए यह पारी शानदार है. खासकर यह देखते हुए कि पिछले कुछ सालों में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट कहां रहा है, खासतौर पर उनकी टेस्ट टीम." साउथ अफ्रीका को पहला डब्ल्यूटीसी खिताब जिताने में एडेन मार्करम की अहम भूमिका रही, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच की पहली पारी में शून्य पर आउट होने के बाद, मार्करम ने 14 चौकों की मदद से शानदार 136 रन की पारी खेली थी, जिससे साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन लंच से पहले 282 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया.