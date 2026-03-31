IPL 2026: 'पिछले सीजन का कोई अर्थ नहीं', GT के खिलाफ मैच से पहले पंजाब किंग्स के कोच रिकी पोंटिंग का बड़ा ऐलान

Ricky Ponting on PBKS vs GT IPL 2026: पंजाब किंग्स मंगलवार को अपने घरेलू मैदान, न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. पंजाब के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग जीटी के खिलाफ होने वाले मैच से पहले नए सीजन में एक मजबूत और ज्यादा बेहतर टीम को लेकर भरोसा जताया. पोंटिंग ने जोर देकर कहा कि भले ही पिछले सीजन में टीम टेबल में टॉप पर रही थी, जो कि एक अच्छी बात थी, लेकिन टीम इस नए अभियान की शुरुआत एक नई सोच के साथ कर रही है. उन्होंने कहा, "फ्रेंचाइजी के लिए पिछला सीजन बहुत शानदार रहा था, उस पर सोचना अच्छा लगता है, लेकिन नए साल में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. अब सभी के लिए स्कोर 0-0 है. हमें फिर से शुरुआत करनी होगी."

कोच ने इस सीजन में टीम की गहराई और लचीलेपन में आए सुधार को भी एक बड़ी ताकत बताया, क्योंकि टीम के पास हर भूमिका के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. मुख्य कोच ने कहा, "हमारे पास उन खास भूमिकाओं के लिए वही खिलाड़ी हैं जो हम चाहते थे, लेकिन हमारे पास उन ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए बैक-अप खिलाड़ी भी मौजूद हैं - हमारी 25 खिलाड़ियों की पूरी टीम में. मुझे लगता है कि कुल मिलाकर, हम इस बार ज्यादा मजबूत होंगे."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे कई खिलाड़ियों के खेल में स्वाभाविक रूप से सुधार आया है, और अगर हम कल से शुरू होने वाले अगले दो महीनों में उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा पाते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा प्रदर्शन पिछले साल से बेहतर न हो." पोंटिंग ने प्लेइंग इलेवन तय करते समय मैदान के हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ढालने के महत्व को स्वीकार किया.

उन्होंने कहा, "हमारे पास चुनने के लिए 25 खिलाड़ी हैं, जिनमें विदेशी खिलाड़ियों और भारतीय प्रतिभाओं का अच्छा संतुलन है. सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि टीम चुनने से पहले हमें मैदान के हालात को समझना होगा. अभी-अभी बारिश शुरू हुई है, इसलिए मैदान पर सभी कवर डाल दिए गए हैं. ऐसे में हमने पिछले कुछ दिनों से पिच को देखा ही नहीं है. उम्मीद है कि आज रात सेशन खत्म होने से पहले, हम उस विकेट को अच्छी तरह से देख पाएंगे जिसका इस्तेमाल हम कल करने वाले हैं, और फिर हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन, इम्पैक्ट प्लेयर्स और अपनी लाइन-अप में हम क्या बदलाव करना चाहेंगे, इस बारे में सोचना शुरू कर पाएंगे."

पोंटिंग ने कहा, "हमें कल अच्छी शुरुआत करनी होगी और अपने घरेलू मैदान पर अच्छा खेलना होगा. सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमारे पास पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेहतर टीम है. हमारे युवा खिलाड़ी अब ज्यादा अनुभवी हो गए हैं, और इस साल हमने जो विदेशी खिलाड़ी टीम में शामिल किए हैं, वे पिछले साल की टीम के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं. कुल मिलाकर, मैं इस सीजन के शुरू होने को लेकर बहुत उत्साहित हूं."