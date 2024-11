हारिस रऊफ ने बदल दिया पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास, सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

Haris Rauf Become Joint Most Wicket Taker Bowler In T20I For Pakistan: हारिस रऊफ ने इतिहास रच दिया है. वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं. 31 वर्षीय रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुए दूसरे टी20 मुकाबले में चार विकेट चटकाते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की है. रऊफ के नाम अब पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शिरकत करते हुए 107 विकेट हो गए हैं. उनके अलावा पूर्व कप्तान जो मौजूदा समय में टीम से बाहर चल रहे हैं शादाब खान ने भी 107 विकेट चटकाए हैं. उम्मीद है जल्द ही रऊफ, शादाब को भी पीछे छोड़ देंगे और पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे.

नियमों के मुताबिक हारिस रऊफ, शादाब खान को छोड़ चुके हैं पीछे

अगर नियमों के मुताबिक देखें तो हारिस रऊफ, शादाब खान को पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं. दरअसल, शादाब को 107 विकेट चटकाने के लिए 104 मैच की 96 पारियों का सहारा लेना पड़ा था. वहीं रऊफ ने इस खास आंकड़े को 74 मैच की 72 पारियों में ही प्राप्त कर लिया है.

Haris Rauf joins Shadab Khan as Pakistan's leading wicket-taker in T20Is with 1⃣0⃣7⃣ wickets! #AUSvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/mfj9MNKoYi — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 16, 2024

पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पांच गेंदबाज

107 विकेट - हारिस रऊफ

107 विकेट - शादाब खान

97 विकेट - शाहिद अफरीदी

96 विकेट - शाहीन शाह अफरीदी

85 विकेट - उमर गुल

दूसरे टी20 में रऊफ ने ऑस्ट्रेलियाई धुरंधरों का किया शिकार

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हारिस रऊफ का एक बार फिर कहर देखने को मिला. टीम के लिए इस मैच में उन्होंने कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 5.50 की इकोनॉमी से 22 रन खर्च करते हुए चार विकेट अपने नाम किए. मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के कप्तान जोश इंगलिस के साथ-साथ सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैक्गर्क, मध्यक्रम के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड और निचले क्रम के खिलाड़ी जेवियर बार्टलेट को अपने जाल में फंसाया.

हारिस रऊफ का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें हारिस रऊफ के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो 2020 से अबतक उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 74 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 72 पारियों में 20.36 की औसत से 107 सफलता हाथ लगी है. यहां उनके नाम चार बार चार विकेट चटकाने का कारनामा दर्ज है. टी20 प्रारूप में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 18 रन खर्च कर चार विकेट है.

