RCB vs SRH: विराट कोहली की पारी या फिल साल्ट का कैच नहीं, बल्कि यह था मैच का असली टर्निंग पॉइंट, जिसने पलट दी बाजी

What was the Turning Point of the Match: आईपीएल 2026 के पहले मैच में आरसीबी ने हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया. आरसीबी की जीत में विराट कोहली ने 69 रन बनाए तो वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 61 रन की तूफानी पारी खेली जिसने आरसीबी के लिए जीत की नींव रखी, इन दो बल्लेबाजों के अलावा मैच के दौरान फिल साल्ट ने तीन कैच भी लपके जिसने मैच को बदलने का काम किया, तो वहीं, तेज गेंदबाज जैकब डफी ने तीन विकेट लिए. ये ऐसे परफॉर्मेंस थे जिसने आरसीबी की जीत की नींव रखी. लेकिन इन सबके अलावा मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देवदत्त पडिक्कल की पारी थी जिसने मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया.

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क्या था मैच का असली टर्निंग पॉइंट

शुरुआती विकेट गिरने के बाद RCB का चेज किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन पडिक्कल ने यह पक्का किया कि दबाव बनने की कोई गुंजा. पूरे इरादे के साथ मैदान पर उतरते ही, इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने तुरंत SRH के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. उन्होंने अपनी मर्जी से चौके-छक्के लगाए और पावरप्ले में उनके सारे प्लान बिगाड़ दिए पडिक्कल ने सिर्फ़ 21 गेंदों में एक शानदार अर्धशतक पूरा किया और 26 गेंदों में 61 रनों की एक ज़बरदस्त पारी खेलकर चेज की नींव रख दी.

उनके इस आक्रामक पारी की वजह से RCB शुरू में ही जरूरी रन रेट से आगे निकल गई, जिससे 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का स्कोरबोर्ड वाला दबाव पूरी तरह से टीम पर से खत्म हो गया. यही कारण रहा कि आरसीबी 16वें ओवर में ही मैच को जीतने में सफल रही. पडिक्कल की पारी ने सिर्फ तेजी से रन ही नहीं बनाए, बल्कि इससे विराट कोहली को दूसरे छोर पर शांति से पारी को संभालने का मौका भी मिला, जब जरूरी रन रेट नियंत्रण में था, तो कोहली एक संयमित पारी खेल पाए. उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और बिना कोई बेवजह का जोखिम उठाए बल्लेबाजी की और अंत तक नाबाद रहे.

जब पडिक्कल आउट हुए, तब तक RCB पूरी तरह से मैच पर हावी हो चुकी थी, इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने इस मजबूत नींव का पूरा फायदा उठाया और यह सुनिश्चित किया कि पारी के अंत में कोई भी रुकावट न आए. ज़्यादा लक्ष्य वाले चेज में, एक कम गेंद वाली पारी मैच को पलटने का काम करती है. पडिक्कल की पारी ने मैच में निर्णायक भूमिका निभाने में सफल रही. मैच के बाद, सनराइजर्स हैदराबाद के हेड कोच डेनियल विटोरी ने बताया कि देवदत्त पडिक्कल की पारी कैसे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई.