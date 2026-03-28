IPL 2026, RCB vs SRH Fans Commentary: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 19वां संस्करण शुरू हो चुका है. इस बार यह सीजन कई मायनों में बाकी सीजनों से अलग है. रॉजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रिकॉर्ड कीमत में बिकी हैं और मेगा टूर्नामेंट को लेकर फैंस के बीच बहुत ही ज्यादा उत्साह है. इस बार ऐसा पहली बार होगा कि सभी टीमों के कप्तान भारतीय होंगे. बहरहार, इस सीजन हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं. आप एनडीटीवी पर लाइव कमेंट्री कर सकते हैं. मैच के हालात पर आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं. आप #IPLWithNDTV हैशटैग के साथ अपनी राय रख सकते हैं. साथ ही आप एनडीटीवी को टैग भी कर सकते हैं. हम इस ब्लॉग में आपकी राय रखेंगे. यह ब्लॉग हर दिन मैच से करीब एक घंटा पहले शुरू होगा, मैच के दौरान बना रहेगा. और मैच खत्म होने के करीब एक घंटे बाद तक भी हम आपकी राय, कमेंटी और अंदाज के साथ सक्रिय रहेंगे...तो फिर देर किस बात की...लगातार मैसेज कीजिए..अपनी टीम को शुभकामना संदेश दीजिए...#IPLWITHNDTV के साथ....
टूर्नामेंट का आगाज हुआ, तो मीम कलाकार भी सक्रिय हो गए..आप भी तुरंत सक्रिय हो जाइए...#IPLWITHNDTV के साथ.....संदेश भेजिए...जमकर अपनी टीम को शुभकामनाएं दीजिए...अभी तो आगाज भर है...आपके साथ यह सफर पूरे टूर्नामेंट के दौरान चलेगा
"Buckle up, folks! It's the IPL 2026 opener: #RCBvsSRH — where batters feast and bowlers need therapy!— JJAY (@jpchordiya_5) March 27, 2026
Heartbreaks for fans, heart attacks for the attack!
Chinnaswamy Stadium is ready to explode tomorrow!
Virat Kohli pic.twitter.com/PNfwGcrhbs
RCB vs SRH: #IPLWITHNDTV
मैच को लेकर फैंस के बीच बहुत ही ज्यादा उत्साह है...आप #IPLWITHNDTV के साथ सोशल मीडिया पर कमेंट कीजिए..हम संदेशों को छापेंगे..अपनी राय देते रहिए
OrangeArmy Shoot with Star Sports— Tejareddymora (@tejareddymora) March 28, 2026
location-CUBBON PARK, Bengaluru.
Time - 4pm
Come join me as we are displaying Giant SRH FLAG.#OrangeArmy #SRH #RCBvsSRH pic.twitter.com/1Kw7Ucg5Wd