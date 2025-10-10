Ravindra Jadeja vs Daniel Vettori: किसमें कितना है दम? 86 टेस्ट के बाद आंकड़े देते हैं जवाब

Ravindra Jadeja vs Daniel Vettori Comparing Stats 86 Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को पारी और 140 रनों से जीत मिली थी. मैच के हीरो ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा रहे. जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के दौरान 104 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उसके बाद गेंदबाजी में चार सफलता प्राप्त की. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से (20 अक्टूबर 2025) राजधानी दिल्ली में खेला जाएगा. यहां उनके बल्ले से 10 रन और निकलते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन और 300 विकेट चटकाने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. जिसमें कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल विटोरी जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है.

36 वर्षीय भारतीय दिग्गज ने खबर लिखे जाने तक देश के लिए 86 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले से पूर्व बात करें वह न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी से कितना आगे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है-

86 टेस्ट मैचों के बाद जडेजा और विटोरी का प्रदर्शन

जडेजा ने देश के लिए अपने 86 टेस्ट मुकाबलों के बाद 161 पारियों में 25.07 की औसत से 334 विकेट चटकाए हैं. भारतीय स्टार को रेड बॉल क्रिकेट में सर्वाधिक सफलता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाथ लगी है. कंगारू टीम के खिलाफ उन्होंने 20 मैचों में 20.80 की औसत से 93 विकेट चटकाए हैं. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 25 मैचों में 36.19 की औसत से 77, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नौ मैचों में 19.09 की औसत से 42 विकेट और न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 मैचों में 27.48 की औसत से 41 विकेट प्राप्त किए हैं.

वहीं विटोरी ने अपने 86 टेस्ट मैचों के बाद 33.29 की औसत से 274 सफलता दर्ज की थी. इस दौरान उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 मैचों में 34.36 की औसत से सर्वाधिक 55 सफलता हाथ लगी थी. कंगारू टीम के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 17 मैचों में 36.62 की औसत से 45, श्रीलंका के खिलाफ नौ मैचों में 21.46 की औसत से 41 और बांग्लादेश के खिलाफ आठ मैचों में 14.15 की औसत से 46 विकेट लिए थे.

86 मैचों के बाद किसने लिए सर्वाधिक बार फाइव विकेट हॉल?

जडेजा ने अपने 86 टेस्ट मुकाबलों के दौरान तीन बार 10, जबकि 15 बार फाइव विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 42 रन खर्च कर सात विकेट है. भारतीय दिग्गज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक पांच बार फाइव विकेट हॉल लिया है. उसके बाद न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रमशः तीन-तीन, जबकि इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ क्रमशः दो-दो बार फाइव विकेट हॉल लिया है.

वहीं बात करें विटोरी के बारे में तो उन्होंने 86 टेस्ट मैचों के बाद 17 बार फाइव विकेट हॉल, जबकि तीन बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया था. उस समय एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 87 रन खर्च कर सात विकेट था. 86 टेस्ट मैचों के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक छह बार फाइव विकेट हॉल लिया था. उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ पांच बार उन्होंने फाइव विकेट हॉल हासिल किया था. पूर्व कीवी कप्तान ने श्रीलंका के खिलाफ तीन, इंग्लैंड के खिलाफ दो और भारत के खिलाफ एक बार पांच विकेट चटकाने का कारनामा किया था.

86 टेस्ट मैचों के बाद किसने बनाए सर्वाधिक रन?

जडेजा ने देश के लिए 86 टेस्ट मैचों में 38.73 की औसत से 3,990 रन बनाए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ 25 मैचों में 41.81 की औसत से सर्वाधिक 1,547, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 मैचों में 28.20 की औसत से 705, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 मैचों में 28.13 की औसत से 422 रन बनाए हैं.

वहीं विटोरी ने 86 टेस्ट मैचों के बाद 27.19 की औसत से 2,910 रन बनाए थे. उस दौरान पूर्व कीवी कप्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 17 मैचों में 23.91 की औसत सर्वाधिक 574, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 मैचों में 22.10 की औसत से 420 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 मैचों में 29 की औसत से 406 रन बनाए थे.

86 टेस्ट मैचों के बाद किसने लगाए सर्वाधिक शतक?

जडेजा ने 86 टेस्ट मैचों के बाद छह शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान नाबाद 175 रनों की खेली गई पारी उनके टेस्ट करियर की एक मुकाबले में खेली गई बेस्ट पारी है. वहीं विटोरी ने 86 टेस्ट मुकाबलों के बाद दो शतक और 18 अर्धशतक लगाए थे. इस दौरान 137 रनों की खेली नाबाद शतकीय पारी, एक मैच में उनकी बेस्ट पारी थी.

