IND vs ENG: माइकल अथर्टन-दिनेश कार्तिक की बड़ी भविष्यवाणी, बुमराह नहीं ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया के जीत का हीरो

Michael Atherton and Dinesh Karthik Prediction on IND vs ENG 1st Test: टीम इंडिया पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत पकड़ बनाये हुए है, ऐसे में आखिरी दिन इंग्लैंड के सामने 350 रन बनाकर मुकाबले को जीतने की चुनौती है, टीम इंडिया ने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत के शतकीय पारी और जसप्रीत बुमराह के पंजे की बदौलत पूरे मुकाबले में लगातार पकड़ बनाये रखा.

आखिरी दिन के खले को लेकर मुकाबला शुरू होने से पहले टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और इंग्लैंड दिग्गज माइकल अथर्टन ने भारतीय गेंदबाजी को लेकर कहा की लीड्स में अंतिम परिणाम के लिए रवींद्र जडेजा कैसे निर्णायक कारक हो सकते हैं.

"Jadeja is a key element in this puzzle!" 🧩



Michael Atherton and Dinesh Karthik analyse how Ravindra Jadeja could be the deciding factor to the final result in Leeds 👀 pic.twitter.com/nLhb3whjS0