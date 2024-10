Ravidra jadeaja : जड्डू की 'लड्डू' गेंद पर ऐसे फंस गए शाकिब अल हसन, आउट होते ही गेंदबाज को देखने लगे,

Ravidra jadeaja vs Shakib Al hasan: कानपुर टेस्ट मैच (Kanpur Test match, IND vs BAN) में रविंद्र जडेजा (Ravidra jadeaja)ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में कमाल की गेंदबाजी कर बांग्लादेशी बैटर के होश उड़ दिए हैं. अब भारत में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले शाकिब अल हसन (Shakib Al hasan Wicket) को जडेजा ने आउट कर दिया. शाकिब अपना खाता भी नहीं खोल पाए. बता दें कि जडेजा ने अपनी ही गेंद पर शाकिब का लड्डू कैच लपका. जिस गेंद पर शाकिब आउट हुए, वह गेंद फुलर लेंथ पर थी . शाकिब ने ड्राइव किया और गेंद हवा में रहते हुए जडेजा के पास गई, जडेजा ने घुटनों के बल झुकते हुए दोनों हाथों से एक लो कैच लपक लिया, जो बिल्कुल आसान सा था.

RAVINDRA JADEJA'S MAGIC AT KANPUR, INDIA IS ON EDGE OF VICTORY 🔥. pic.twitter.com/8RzRZcL8es