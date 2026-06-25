'अभी फैसला करो' रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में जगह को लेकर अश्विन का गंभीर को साफ संदेश

विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलें और भारत के 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान में उनकी जगह को लेकर बहस भारतीय क्रिकेट में जारी है. हेड कोच गौतम गंभीर, सेलेक्शन टीम के अध्यक्ष अजीत अगरकर और यहां तक ​​कि BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने भी कोहली और रोहित के भविष्य पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा है. इस बीच, भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सिलेक्टर्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट से तुरंत फैसला करने को कहा है कि वे इन दो अनुभवी बल्लेबाजों को चाहते हैं या नहीं, और अगर हां, तो उन्हें सहज महसूस कराएं.

रोहित-कोहली को लेकर अभी फैसला करें

पूर्व दिग्गज स्पिनर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"रोहित या विराट के बारे में ये अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं है. सच कहूं तो, ये अंदाज़ा कहां से आता है? कहीं न कहीं, किसी के मन में यह बात है कि उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए. मुझे नहीं पता कि वे लोग कौन हैं. कुछ लोगों को यह शक होगा, और कोई और चाहता है कि वे टीम में हों." उन्होंने कहा,"अगर आप उन्हें चाहते हैं, तो अभी फैसला करें, और उन्हें अगले साल पूरी तरह से कम्फर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कराएं. अगर आप अभी फैसला नहीं करते हैं, तो यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर एक या दो फेलियर के बाद वही चीज़ वापस आती रहेंगी."

अश्विन ने कहा कि उनका मानना ​​है कि रोहित और कोहली दोनों को 2027 वर्ल्ड कप के लिए प्लेन में होना चाहिए. उन्होंने कहा,"मुझे निजी तौर पर लगता है कि साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको अनुभवी बल्लेबाजों की ज़रूरत होती है." अभी तक यह साफ़ नहीं है कि रोहित और कोहली पक्का इंडिया के 2027 वर्ल्ड कप प्लान में हैं या नहीं, इसलिए शक बना हुआ है.

कोहली का दावा मजबूत

हाल के महीनों में, कई वनडे सेंचुरी और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न में शानदार फ़ॉर्म के बाद कोहली का दावा मज़बूत हुआ है. हालांकि, रोहित शर्मा की फ़िटनेस और फ़ॉर्म को लेकर कयास का दौर जारी हैं. 2027 वर्ल्ड कप तक इंडिया के पूर्व कैप्टन 40 साल के हो जाएंगे.

बीसीसीआई तैयार कर रहा रोडमैप

इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि बीसीसीआई ने आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक व्यवस्थित रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है. सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले नेशनल टीम को 50-ओवरों के मुकाबलों के लिए पर्याप्त अभ्यास मिले.

सैकिया ने कहा था,"बीसीसीआई वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक स्पष्ट रास्ता तैयार कर रहा है. हमारे पास अभी से लेकर अक्टूबर 2027 में टूर्नामेंट शुरू होने तक पर्याप्त वनडे मैच होंगे. हमने इंग्लैंड में होने वाले तीन वनडे मुकाबलों के लिए टीम की घोषणा कर दी है, जो 14 से 19 जुलाई के बीच खेले जाएंगे."

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इस ग्लोबल इवेंट के लिए अच्छी तरह तैयार हो. उन्होंने कहा, "सेलेक्टर, सपोर्ट स्टाफ और हेड कोच सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

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