बुमराह-कुलदीप यादव नहीं, आर अश्विन ने इस खिलाड़ी को चुना साल का बेस्ट भारतीय गेंदबाज

Ravichandran Ashwin Picks Best Indian Bowler of the Year: इस खिलाड़ी ने चेन्नई में घरेलू क्रिकेट, फिर तमिलनाडु प्रीमियर लीग और फिर आईपीएल में प्रदर्शन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई.

Ravichandran Ashwin Picks Best Indian Bowler of the Year

Ravichandran Ashwin Picks Best Indian Bowler of the Year: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 शानदार रहा. टीम ने सीमित ओवर क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते. दोनों टूर्नामेंट में भारत की जीत में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का अहम योगदान रहा था. पूर्व भारतीय दिग्गज आर अश्विन ने वरुण चक्रवर्ती को साल 2025 का श्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज करार दिया. 

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वरुण भारत के सबसे अहम खिलाड़ी हैं. हर मौके पर एक्स फैक्टर साबित हुए हैं. बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ पाना हमेशा मुश्किल रहा है. मैं उन्हें इस साल टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानता हूं. टी20 विश्व कप 2026 में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है."

अश्विन ने कहा, "वरुण का पहला पेशा क्रिकेट नहीं है. वह एक आर्किटेक्ट थे. एक समय वह क्रिकेट से लगभग बाहर हो चुके थे, लेकिन उनकी वापसी शानदार रही है. चेन्नई में घरेलू क्रिकेट, फिर तमिलनाडु प्रीमियर लीग और फिर आईपीएल में प्रदर्शन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई. आज की तारीख में वह आईसीसी के नंबर वन टी20 गेंदबाज हैं. यह एक यादगार है."

वरुण चक्रवर्ती के लिए साल 2025 निश्चित तौर पर बेहतरीन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी टीम में जगह सुनिश्चित करने वाला रहा है. वनडे हो या टी20, जहां भी मौका मिला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. वरुण ने इस साल 4 वनडे में 10 विकेट लिए हैं, जबकि 20 टी20 मैचों में 36 विकेट उनके नाम हैं.  

वरुण चक्रवर्ती का टी20 में प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारत के लिए बेहद सुखद है. टी20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में मार्च-फरवरी में होना है. दोनों देशों की पिच स्पिनरों के अनुकूल मानी जाती है. वरुण चक्रवर्ती को पढ़ पाना दुनियाभर के बल्लेबाजों के लिए कठिन रहा है. ऐसे में विश्व कप में उनसे करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद है. वरुण 33 टी20 में 55 विकेट ले चुके हैं. 

