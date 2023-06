"उनकी आंखों से ऐसा लगा जैसे..." पाकिस्तान के खिलाफ विराट की बल्लेबाज़ी को लेकर आश्विन ने सुनाया किस्सा

Ravichandran Ashwin on Virat Kohli

Ashwin on Virat Kohli Batting: एकदिवसीय विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच शानदार मुकाबला एक बार फिर से देखने लायक होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमना-सामना होने वाला है. दोनों टीमें पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप (T20 WC 2022) के दौरान भिड़ी थीं, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli Batiing vs Pakistan) की मैराथन पारी की बदौलत भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान को हरा दिया था. अहमदाबाद में ब्लॉकबस्टर मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अश्विन (Ashwin on Virat Kohli Batting) ने पिछले साल पाकिस्तान पर जीत के दौरान उनके और कोहली के बीच पिच पर हुई बातचीत को याद किया.