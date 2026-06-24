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'हमारे परिवारों में भी बच्चे हैं', लड़ाई को लेकर आलोचना पर वैभव सूर्यवंशी के बचाव में उतरे अश्विन का बड़ा बयान

श्रीलंका 'ए' के खिलाफ मैच में तीखी बहस के बाद ट्रोल हुए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मजबूती से बचाव किया है और आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है.

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'हमारे परिवारों में भी बच्चे हैं', लड़ाई को लेकर आलोचना पर वैभव सूर्यवंशी के बचाव में उतरे अश्विन का बड़ा बयान
R. Ashwin on Vaibhav Suryavanshi

हाल ही में खत्म हुई ट्राई-नेशन 'ए' सीरीज़ में वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया 'ए' के ​​लिए खेलते हुए अच्छे और बुरे, दोनों कारणों से सुर्खियां बटोरीं. जहां सूर्यवंशी ने फ़ाइनल में 29 गेंदों पर 94 रन बनाए, वहीं श्रीलंका 'ए' के ​​खिलाफ़ लीग स्टेज के एक मैच के दौरान वे तीखी बहस में भी उलझ गए. बहस के दौरान सूर्यवंशी विपक्षी खिलाड़ी को धक्का देते हुए भी दिखे, जिसके कारण सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने 15 साल के इस खिलाड़ी के व्यवहार की आलोचना की और उन्हें ट्रोल किया. हालांकि, भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मजबूती से सूर्यवंशी का बचाव किया है.

अश्विन ने अपने हिंदी यूट्यूब चैनल 'अश की बात' पर कहा, "आप वैभव सूर्यवंशी से नफ़रत कैसे कर सकते हैं?"

अश्विन ने आगे कहा, "मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि दूसरे खिलाड़ियों से बात करते समय इस बच्चे को समझदारी दिखानी चाहिए. क्या हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे? क्या हम भूल जाते हैं कि हमारे परिवारों में भी बच्चे हैं?"

जब उनसे पूछा गया कि क्या लोग उम्मीद करते हैं कि सूर्यवंशी भी कम उम्र से ही महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर की तरह शांत व्यवहार अपनाएं, तो अश्विन ने बताया कि सूर्यवंशी पर अभी जितनी नज़र रखी जा रही है, उतनी सचिन के शुरुआती दिनों में नहीं रखी जाती थी.

अश्विन ने कहा, "सचिन तेंदुलकर के दौर में, कौन इंडिया 'ए' को कैमरों के साथ इतनी बारीकी से फ़ॉलो करता था? क्या उस समय IPL था? क्या उस दौर के श्रीलंकाई खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में इतना जानते थे और उन्हें देखते थे (उनका सामना करने से पहले)? यह एक ट्रेंड तोड़ने वाली और ट्रेंड सेट करने वाली घटना है."

अश्विन ने आगे साफ़ किया कि क्रिकेट के मैदान पर किसी भी बहस का फ़ैसला करना मैच रेफ़री और अंपायरों का काम है. उन्होंने लोगों से दूर से ही कोई नतीजा न निकालने की अपील की. "मैं श्रीलंकाई या भारतीय खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि खेल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. अगर व्यवहार काबू से बाहर हो जाए, तो मैच रेफ़री और अंपायर वहां मौजूद होते हैं.

"हम इस बात पर टिप्पणी कर सकते हैं कि यह सही है या गलत, लेकिन यह बात उससे कहीं आगे बढ़ रही है. दूर से हमें नहीं पता कि क्या कहा गया या उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी. हमें बताया जा रहा है, 'बच्चे को सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए था'. लेकिन ऐसा होता है;" "यह एक ऐसा खेल है जिसमें आप अपनी भावनाएं और शरीर, सब दांव पर लगाते हैं. हम उससे नफरत कैसे कर सकते हैं? यह बहुत खतरनाक चलन है," उन्होंने समझाया.

टूर्नामेंट के दौरान हुई बुरी घटना के बावजूद, सूर्यवंशी ने सीरीज़ का समापन शानदार अंदाज़ में किया. उन्होंने फ़ाइनल में 29 गेंदों पर 94 रन बनाए, जिसमें 'लिस्ट ए' का रिकॉर्ड बनाते हुए 11 गेंदों पर अर्धशतक भी शामिल था.

15 साल का यह खिलाड़ी अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ़ होने वाली सीरीज़ के लिए सीनियर इंडिया T20I टीम से जुड़ेगा, और संभावना है कि वह अपना डेब्यू भी कर सकता है.

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