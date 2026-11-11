'लंबा स्पेल भी, दोहरी स्विंग भी, कंजूस भी', शास्त्री ने टेस्ट सीरीज के लिए इस पेसर पर लगाया दांव

भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज चल रही है, लेकिन अब दिग्गजों की नजरें टेस्ट सीरीज पर जा टिकी हैं. यह बड़ी सीरीज है, जो टीम गिल के लिए WTC Final का टिकट बहुत हद तक तय करेगी. इसी पर पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं. पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा. भारत ने सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम में पांच तेज गेंदबाजों को चुना है. वे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और कंबोज हैं.

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कांबोज के पास ये 3 गुण

शास्त्री को लगता है कि 25 वर्षीय कंबोज के पास न्यूजीलैंड में सफल होने के लिए आवश्यक गुण हैं. उनका मानना ​​है कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के यह तेज गेंदबाज लंबे स्पेल डाल सकते हैं, चीजों को किफायती रख सकते हैं और अन्य गेंदबाजों का साथ दे सकते हैं. कंबोज की बल्लेबाजी की क्षमता एक अन्य फायदा है. शास्त्री कंबोज को एक 'वर्कहॉर्स' के रूप में देखते हैं. शास्त्री को लगता है कि भारत को एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत होगी जो लंबे स्पेल फेंक सके और कठिन दौर में एक छोर को संभाल कर रख सके. खासकर न्यूजीलैंड की हवा भरी परिस्थितियों में.



'कांबोज ने यह किया, तो मुश्किल में होंगे कीवी'

शास्त्री ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'न्यूजीलैंड जैसे देश में. टेस्ट मैच क्रिकेट में, आपको एक वर्कहॉर्स (मेहनती गेंदबाज) की जरूरत होगी, और मुझे लगता है कि वह वह व्यक्ति हो सकता है जो आपका वर्कहॉर्स बन सके. कंबोज जैसा कोई खिलाड़ी जो 15 ओवर फेंक कर दे सके और एक छोर को ब्लॉक कर सके, तो सामने वाली टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी. पूर्व कप्तान ने कहा, 'वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. इसलिए यह अंशुल के लिए काम आता है. टेस्ट मैच में या वनडे गेम में मिडिल ओवरों में, आपके पास ऐसे गेंदबाज होने चाहिए जिनमें विकेट लेने की क्षमता हो. भारत 2-0 से आगे क्यों है, इसका कारण अंशुल और गुरनूर ब्रार का प्रदर्शन है. उन मिडिल ओवरों में जहां भारत आम तौर पर विकेट लेने के लिए स्पिन का सहारा लेता है, यह तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने काम किया है.'



शास्त्री बोले, 'वह एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने हरियाणा के लिए घरेलू क्रिकेट में और सभी प्रारूपों में काफी गेंदबाजी की है. मुझे लगता है कि वह इन परिस्थितियों में बहुत उपयोगी होंगे. कभी-कभी आपको परिस्थितियों के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनना होता है. वह उस तरह के व्यक्ति हैं जो पिच पर गेंद को जोर से हिट करते हैं. वह सटीक हैं.'

कंबोज की मुश्किल डेब्यू के बाद जोरदार वापसी

कंबोज का चयन उनके टेस्ट करियर की एक कठिन शुरुआत के बाद हुआ है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था लेकिन 18 ओवरों में 89 रन देकर केवल एक ही विकेट ले पाए थे. उस प्रदर्शन के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था. हालांकि, इस तेज गेंदबाज ने चल रहे न्यूजीलैंड दौरे पर जोरदार वापसी की है.

कंबोज ने 3 अक्टूबर 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 4 नवंबर को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने 22 रन देकर 2 विकेट लिए. उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिलाया. उन्होंने 7 नवंबर को वेलिंगटन में दूसरे वनडे में भी अपना अच्छा फॉर्म जारी रखते हुए 25 रन देकर 2 विकेट झटके. शास्त्री का मानना ​​है कि दोनों तरफ गेंद को मूव कराने और बल्लेबाजों को परेशान करने की कंबोज की क्षमता उन्हें एक मूल्यवान विकल्प बनाती है.

'दोनों तरफ स्विंग बनाती है मूल्यवान'

शास्त्री ने कहा, 'महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सतह में कुछ मदद है, तो गेंद सीम करेगी. वह पिच पर गेंद को हिट करते हैं और वह गेंद को दोनों तरफ घुमा सकते हैं और बल्लेबाज को चौंका सकते हैं. मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन बढ़ोतरी है. एक तेज गेंदबाजी इकाई के रूप में आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी होगी और मुझे लगता है कि वह उनमें से एक हैं. न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के लिए, वह एक अच्छा विकल्प बन जाते हैं.'