अमेरिका बना रहा दुनिया की सबसे महंगी बुलेट ट्रेन, कैलीफोर्निया से 804 KM का रूट, मुंबई-अहमदाबाद रूट से 13 गुना ज्यादा लागत

क्या आपको पता है दुनिया में सबसे एडवांस कहे जाने वाले देश अमेरिका में एक भी बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन नहीं है. अमेरिका एक बड़ा अपवाद है, जहां कोई भी पैसेंजर ट्रेन हाई-स्पीड की दुनिया भर की परिभाषा पर खरी नहीं उतरती, यानी अमेरिका में ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है जो लंबी दूरी तक लगातार कम से कम 150 मील प्रति घंटे (241 किमी प्रति घंटे) की रफ्तार से चले. बुलेट ट्रेन तो उससे भी तेज रफ्तार से चलती है. लेकिन अमेरिका इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता. वह दुनिया की सबसे महंगी बुलेट ट्रेन बनाना चाहता है.

3 घंटे से भी कम समय में लॉस एंजेलिस से सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे लोग

कैलिफोर्निया में हाई-स्पीड रेल चलाने की योजना करीब दो दशक पुरानी है. 2008 में यहां के वोटरों ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए करीब 10 अरब डॉलर के बॉन्ड को मंजूरी दी थी. इस रकम का इस्तेमाल हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के साथ कुछ लोकल ट्रेनों के सुधार में भी किया जाना था. योजना के मुताबिक, लॉस एंजेलिस से सैन फ्रांसिस्को के बीच ट्रेनों के लिए लगभग 500 मील का अलग ट्रैक बनाया जाना है, जहां ट्रेनें 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी. इससे दोनों शहरों के बीच का सफर महज 2 घंटे 40 मिनट में पूरा हो सकेगा.

इस प्रोजेक्ट को कैलिफोर्निया के दो सबसे बड़े शहरों के बीच हवाई जहाज और कार के मुकाबले तेज और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर सफर का विकल्प बनाने की योजना है. चेक-इन के वक्त को जोड़ने पर यह हवाई यात्रा से भी तेज सफर होगी. शुरुआत में ट्रेनें 2020 तक चलाने का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए अभी भी काम जारी है.

कितना खर्चा आएगा?

जब इस सिस्टम को मंजूरी मिली थी, तब इसकी लागत 33 अरब डॉलर बताई गई थी और 2020 तक पूरा होने का अनुमान था. लेकिन प्रोजेक्ट में एक के बाद एक अड़चनें आती गईं, और अब अथॉरिटी के नए अनुमान के मुताबिक इसके खुलने की तारीख 2040 तक खिसक गई है और लागत बढ़कर 126 अरब से 231 अरब डॉलर के बीच पहुंच गई है.

इसकी तुलना भी कर सकते हैं. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट (MAHSR Corridor) की कुल अनुमानित लागत लगभग 15 बिलियन से 17 बिलियन डॉलर के बीच है. भारतीय करेंसी में बात करें तो लगभग 1,08,000 करोड़ रुपये से 1,10,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. हालांकि, हाल के सालों में भूमि अधिग्रहण की देरी, कोविड-19 और बढ़ती निर्माण सामग्री की कीमतों के कारण इसके लगभग 20 बिलियन डॉलर से ऊपर जाने का भी अनुमान लगाया गया है. इसके बावजूद कैलिफोर्निया का हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट लगभग 13 गुना ज्यादा महंगा है.

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अमेरिका में हाई स्पीड ट्रेन बनाना मुश्किल क्यों?

इसका कुछ हद तक सांस्कृतिक कारण भई है- अमेरिका मुख्य रूप से कारों का देश है. लोग मुख्यतः या तो फ्लाइट से सफर करते हैं या फिर कार से. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार हाई-स्पीड रेल के समर्थक मानते हैं कि अमेरिका में हाई-स्पीड रेल न आ पाने का मुख्य कारण सरकारी संसाधनों की कमी है. यहां की सरकार ने हाईवे बनाने और हवाई यातायात में और सुधारने में पैसे लगाए हैं.

लेकिन इसकी एक वजह हाईवे और हवाई यात्रा के पीछे की ताकतवर बिजनेस लॉबी भी है- हाईवे के मामले में ऑटो, तेल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और हवाई यात्रा के मामले में एयरलाइंस और एयरोस्पेस कंपनियां. आरोप लगता है कि इन इंडस्ट्रियों की लॉबिंग ने हाई-स्पीड रेल को असल में पीछे धकेल दिया, ताकि सड़कों और हवाई यात्रा के लिए पैसा मिलता रहे.

अमेरिका में हाई-स्पीड रेल की एक बड़ी दिक्कत भूगोल भी है. अमेरिका बहुत बड़ा देश है और इसके बड़े शहर एक-दूसरे से काफी दूर हैं, जबकि यूरोप और जापान में शहर पास-पास हैं. जब दो शहरों के बीच की दूरी 400 मील से ज्यादा हो जाती है, तो हाई-स्पीड रेल हवाई यात्रा से पिछड़ने लगती है, क्योंकि तब हवाई जहाज तेज हो जाता है. यूरोप में 400 मील में ही ज्यादातर बड़े शहर आ जाते हैं, यही बात जापान पर भी लागू होती है.

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