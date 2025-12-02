विज्ञापन
गौतम गंभीर या भारतीय बल्लेबाज, टेस्ट में टीम इंडिया के हालात का जिम्मेदार कौन? रवि शास्त्री ने बताया

Ravi Shastri react on Gautam Gambhir: स्पिन के खिलाफ खिलाड़ियों के संघर्ष ने शास्त्री को पूरी तरह से हैरान कर दिया, क्योंकि यही बैट्समैन अपने करियर की शुरुआत से ही घरेलू हालात में स्पिन बॉलिंग खेल रहे हैं.

गौतम गंभीर या भारतीय बल्लेबाज, टेस्ट में टीम इंडिया के हालात का जिम्मेदार कौन? रवि शास्त्री ने बताया
Ravi Shastri on Gautam Gambhir
  • गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम के बैटिंग ऑर्डर में बार-बार बदलाव को लेकर आलोचना हो रही है
  • रवि शास्त्री ने कहा कि गुवाहाटी में टीम की खराब फॉर्म के बावजूद भारतीय टीम में काफी टैलेंट मौजूद है
  • शास्त्री ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खिलाड़ियों के संघर्ष को हैरानीजनक बताया है.
Ravi Shastri on Virat Kohl vs Gautam Gambhir: गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल को लेकर बवाल मचा हुआ है. खासकर टेस्ट सीरीज में जिस तरह से भारतीय बलेबाजी क्रम में बदलाव हुए उसे लेकर कोच गंभीर की खूब आलोचना हो रही है. वहीं, अब गंभीर और टीम के सीनियर खिलाड़ियों के बीच मतभेद की भी बातें सामने आ रही है. ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारतीय कोच गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल को लेकर अपनी राय दी है.  गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के बैटिंग ऑर्डर के गिरने पर शास्त्री ने कहा कि "टीम उतनी बुरी नहीं है, जितना साउथ अफ्रीका ने उन्हें दिखाया था. स्पिन के खिलाफ खिलाड़ियों के संघर्ष ने शास्त्री को पूरी तरह से हैरान कर दिया, क्योंकि यही बैट्समैन अपने करियर की शुरुआत से ही घरेलू हालात में स्पिन बॉलिंग खेल रहे हैं. प्रभात खबर की ओर से जारी एक पॉडकास्ट के टीज़र में शास्त्री ने कहा, "आप मुझे बताइए, गुवाहाटी में क्या हुआ - 100/1 से, आप सीधे 130/7 पर आ गए. यह टीम उतनी भी बुरी नहीं है, उनके पास काफी टैलेंट है. इसलिए, यहां खिलाड़ियों को भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. आपने बचपन से स्पिन खेला है."

पोडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को बचा रहे हैं, तो शास्त्री ने इससे इनकार कर दिया, उन्होंने कहा, "मैं नहीं बचा रहा हूं, 100 परसेंट कह रहा हूं कि वह भी ज़िम्मेदार हैं.  अगर यह तब हुआ होता जब मैं कोच था, तो मैं पहली ज़िम्मेदारी लेता, लेकिन मैं टीम मीटिंग के अंदर खिलाड़ियों को नहीं छोड़ता."

रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने एक मीटिंग रखी है जिसमें कोच गंभीर, सिलेक्शन कमिटी के चीफ़ अजीत अगरकर और कुछ टॉप अधिकारियों को बुलाया गया है.  हालांकि टेस्ट में टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गंभीर की नौकरी अभी सुरक्षित है, लेकिन बोर्ड ने माना है कि टीम जिस तरह से अभी काम कर रही है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है.

