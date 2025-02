IND vs PAK: 'मुझे लगता है कि रोहित-विराट...' भारत-पाक मुकाबले से पहले राशिद लतीफ की भविष्यवाणी ने मचाई खलबली

Rashid Latif on Rohit Sharma and Virat Kohli IND vs PAK CT 2025: विराट कोहली और रोहित शर्मा (Virat Kohli and Rohit Sharma vs PAK), जो भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे माने जाते हैं, रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी (IND vs PAK) के मुकाबले में शायद अपना आखिरी मैच खेलेंगे. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने आईएएनएस से एक विशेष बातचीत में कहा कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यह जोड़ी शायद ही कभी अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलेगी. उन्होंने कहा कि विराट और रोहित ने पहले ही T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, और अगला बड़ा ICC टूर्नामेंट, 2027 का वनडे विश्व कप होगा, जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा.

राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को लेकर कहा

लतीफ ने कहा, "मुझे लगता है कि यह उनका आखिरी ICC टूर्नामेंट होगा. भारत की बल्लेबाजी लाइनअप में अब कई युवा खिलाड़ी जैसे यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन शामिल हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ उनका आखिरी मुकाबला हो सकता है, जब तक कि दोनों टीमें फाइनल में न मिलें."

पाकिस्तान के खिलाफ रोहित-विराट का प्रदर्शन

रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 19 वनडे मैचों में 873 रन बनाए हैं और उनका औसत 51.35 है. रोहित ने इन मैचों में दो शतक और आठ अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 16 मैचों में 52.15 की औसत से 678 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उनका उच्चतम स्कोर 183 रन रहा है.

रविवार को यह मैच पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले ग्रुप ए मैच में 60 रन से हार का सामना किया था, जबकि भारत ने बांग्लादेश को छह विकेट से हराया था. पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच में जीत जरूरी होगी.

लतीफ ने यह भी बताया कि इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए कौन-कौन से खिलाड़ी निर्णायक साबित हो सकते हैं. भारत के लिए शुभमन गिल को अहम बताया गया, लेकिन लतीफ ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से, मैं हमेशा रोहित शर्मा से डरता रहा हूं. वह एक निस्वार्थ बल्लेबाज हैं और व्यक्तिगत मील के पत्थरों की चिंता नहीं करते."

पाकिस्तान के लिए उन्होंने शाहीन अफरीदी को अहम बताया. उनका मानना था कि अगर शाहीन शुरुआती विकेट ले सकते हैं और दुबई में गेंद को स्विंग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के पास जीत का मौका होगा.

(IANS इनपुट के साथ)