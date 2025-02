IND vs PAK: एबी डिविलियर्स की भविष्यवाणी, भारत-पाक मैच में इस टीम को बताया विजेता

AB de Villiers Predicted the Winner of IND vs PAK match: चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 23 फरवरी को खेला जाने वाला है. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी तो वहीं, पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी रेस को जिंदा रखने की कोशिश में होगी. यह मैच खासकर पाकिस्तान के लिए काफी अहम है. वहीं, इस ग्रेटेस्ट राइवलरी से पहले दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज में से एक रहे एबी डिविलियर्स ने विजेता टीम को लेकर भविष्य़वाणी की है. एबी डिविलियर्स ने अपने इंस्टा सोशल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने उस टीम का नाम बताया है जिसे वो इस मैच में जीतते हुए देखना चाहते हैं. डिविलियर्स ने माना है कि "पाकिस्तान की टीम मेजबान टीम है लेकिन भारतीय टीम इस मैच को जीतने की फेवरेट है. मैं भारत के साथ जाऊंगा."

एबी ने कहा कि, "रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है. पाकिस्तान, भारत के साथ दुबई में मुकाबला करने वाली है. पाकिस्तान की टीम आत्मविश्वास के साथ मैच में उतरना चाहेगी. पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है. पाक टूर्नामेंट की मेजबान टीम है. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस मैच में पाकिस्तान अपना बेहतर खेल दिखाएगा. क्या पाकिस्तान का पेस अटैक भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाएगा. यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है. क्या पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय सुपरस्टार को रोक पाएगे."

डिविलियर्स ने आगे कहा, "रिजवान पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने वाले हैं. वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. पाकिस्तान एक टैलेंटेड टीम है. इसमें दो राय नहीं है. ऐसे में उम्मीद है कि यह मैच हाई वोल्टेज वाला है. दूसरी ओर यकीनन भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह को इस मैच में मिस करने वाली है. लेकिन इसके बाद भी टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं.भारत के पास क्वालिटी तेज गेंदबाजी अभी भी है."

डिविलियर्स ने कहा, "मुझे लगता है हार्दिक पंड्या इस मैच में या यूं कहें कि इस टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे. हार्दिक एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं. गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं. हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ हैं जो अपने दम पर मैच जीता सकते हैं. रोहित शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. बतौर कप्तान उन्हें पता है कि टूर्नामेंट का आगाज जीतकर करना कितना अहम है. आप फिर देखिए विराट कोहली को...कोहली मैच में कमाल कर सकते हैं. मैंने हमेशा सोचा है कि 50 ओवर वाले मैच में कोहली सबसे फिट बल्लेबाज हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि कोहली बेहतरीन खेल दिखाएंगे."

एबी डिविलियर्स ने इस मैच को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा, "मैं इस मैच में भारत को फेवरेट मान रहा हूं, क्योंकि टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज औऱ गेंदबाज हैं. ऑलराउंडर भी कमाल के हैं. टीम में कई सारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. इस मैच में मैं भारत को फेवरेट मान रहा हूं."

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 5 मुकाबले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 3 मैचों में हराया है. वहीं, भारत को केवल दो मैच में जीत मिली है. 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. (IND vs PAK Head to Head in Champions Trophy )