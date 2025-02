IND vs PAK: 'वो सच में अपनी...', मैच से पहले बढ़ी गर्मी, रोहित शर्मा की कप्तानी पर मोहम्मद आमिर के बयान से मच जाएगी हलचल

Mohammad Aamir on Rohit Sharma Captaincy IND vs PAK CT 2025: रोहित शर्मा की टीम को रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी. भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को छह विकेट से हराकर शुरुआत की थी, जबकि पाकिस्तान (IND vs PAK) ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से 60 रन से गंवा दिया और फिलहाल चार टीमों के ग्रुप ए की अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है. भारत-पाक मुकाबले को लेकर टीम इंडिया अपनी कमर कस चुकी है और जिस अंदाज़ में रोहित शर्मा (Rohit Sharma nd और शुभमन गिल ने अब तक बल्लेबाजी की है उसने पाकिस्तान की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी.

मोहम्मद आमिर ने कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कहा

इस बीच मैच से ठीक पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए उनके नेतृत्व और बल्लेबाजी शैली पर अपने विचार व्यक्त किये हैं. आमिर ने कहा, "रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए आगे से नेतृत्व कर रहे हैं. वो खुद बल्लेबाजी के दौरान प्रेशर को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसे दूसरे खिलाड़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं. वो आक्रामक होते हैं और खुद चार्ज लेते हैं, जिसे शुभमन गिल को अपने गेम में सेटल होने का वक्त मिलता है. रोहित शर्मा सच में अपनी टीम को आगे से लीड करते हैं.”

आमिर का ये बयान भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैच से पहले दिया गया है, जो 23 फरवरी को खेला जाएगा. आमिर ने रोहित की बल्लेबाजी तकनीक और नेतृत्व शैली को सराहते हुए ये कहा कि उनका दृष्टिकोण दूसरे खिलाड़ियों के लिए काफी प्रभावशाली है.