शिवराज की शिकायत पर एयर इंडिया ने मांगी माफी, मंत्रालय की एयरलाइंस को हिदायत; DGCA को दिए निर्देश

फ्लाइट का सफर समय की बचत के साथ शानदार आरामदायक अनुभव के रूप में जाना जाता है. हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) का एक पोस्‍ट कुछ और ही कहता है. चौहान को एयर इंडिया (Air India) से अपनी विमान यात्रा के दौरान असुविधाओं का सामना करना पड़ा और अब इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. नायडू ने कहा कि इस मुद्दे पर एयर इंडिया से बात की गई है और आवश्‍यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एयर इंडिया के साथ सफर में खराब अनुभव की शिकायत पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, "हमने इस मुद्दे पर तुरंत एयर इंडिया से बात की और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. हमारी ओर से, डीजीसीए भी मामले की पूरी जानकारी लेगा. मैंने व्यक्तिगत रूप से शिवराज जी से भी बात की है."

शिवराज सिंह चौहान ने विमान यात्रा का अनुभव ‘एक्स' पर एक पोस्ट के जरिये साझा किया है, जिसके बाद एयर इंडिया ने ‘असुविधा' के लिए माफी मांगी है और घटना की 'गहन' जांच के आदेश दिए हैं. केंद्रीय मंत्री को हुई असुविधा के लिए 'खेद' व्यक्त करते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.' साथ ही एअर इंडिया ने 'एक्‍स' पर भी माफी मांगी है.

Dear Sir, we apologize for the inconvenience caused. Please be rest assured that we are looking into this matter carefully to prevent any such occurrences in the future. We would appreciate the opportunity to speak with you, kindly DM us a convenient time to connect.