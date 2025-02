ट्रंप ने भारत के वोटर टर्नआउट फंड पर फिर उठाए सवाल, BJP ने की 'डीप स्टेट' जांच की मांग

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के दावों से दुनिया के अलग-अलग मुल्‍कों में छिड़े घमासान के बीच अब भारत में भी बवाल हो गया है. भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर की कथित अमेरिकी फंडिंग और "रिश्वत" मामले में भाजपा ने जांच की मांग की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद कथित फंडिंग का मुद्दा उठाया था और उसके बाद अब पार्टी का बयान आया है. भाजपा ने आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में "डीप स्‍टेट एसेट्स" को बनाए रखने के लिए किया गया.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत में मतदान के लिए अमेरिका की सरकार के 21 मिलियन डॉलर के आवंटन को लेकर सवाल दोहराया और इसे "किकबैक स्‍कीम" (रिश्‍वत योजना) बताया. राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन की बैठक में कहा, "भारत में मतदान प्रतिशत के लिए 21 मिलियन डॉलर. हम भारत के मतदान प्रतिशत की परवाह क्यों कर रहे हैं? हमारे पास काफी समस्याएं हैं. हम अपना मतदान चाहते हैं, हैं ना? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह सारा पैसा भारत जा रहा है? मुझे आश्चर्य है कि जब वे इसे प्राप्त करते हैं तो वे क्या सोचते हैं."

उन्‍होंने कहा, "अब, यह एक रिश्‍वत स्‍कीम है. आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वे इसे प्राप्त करते हैं और वे खर्च करते हैं; वे इसे उन लोगों को लौटा देते हैं, जो इसे भेजते हैं. मैं कहूंगा कि कई मामलों में, इनमें से कई मामलों में, कभी भी आपको पता नहीं होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह एक रिश्‍वत है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है. बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर. कोई नहीं जानता कि राजनीतिक परिदृश्य से उनका क्या मतलब है. इसका क्या मतलब है?"

राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा, "राजकोषीय संघवाद के लिए 20 मिलियन डॉलर और नेपाल में जैव विविधता के लिए 19 मिलियन डॉलर, एशिया में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए 47 मिलियन डॉलर. आखिर मुझे इसकी परवाह ही क्‍या है? हमें बहुत कुछ मिला. हमारी अपनी काफी समस्याएं हैं और यह सब खत्‍म हो गया. हमने इस चीज को खत्‍म कर दिया और हम ट्रैक पर हैं. और ऐसे बहुत सी बातें थीं, जिन्‍हें रात भर मैं बता सकता था, लेकिन उनमें से बहुत काफी भयानक हैं और वास्तव में घृणित थे. और मुझे पता है कि आप अपना रात का खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन हम इस दलदल को खत्‍म कर रहे हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में "डीप स्‍टेट एसेट्स" को बचाए रखने में किया गया था, "जो ऐसे खुलासों से बचाव और ध्यान भटकाने का काम करते हैं."

मालवीय ने ट्रंप का वीडियो साझा करते हुए लिखा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर भेजे जाने की बात कहने के एक दिन बाद आरोप दोहराया है. और नहीं, वह बांग्लादेश में भेजे 29 मिलियन डॉलर को लेकर भ्रमित नहीं कर रहे हैं. इस बार, उन्होंने रिश्‍वत का भी उल्लेख किया है. निश्चित रूप से इस राशि का उपयोग डीप स्‍टेट एसेट्स को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है जो ऐसे खुलासों से बचाव और ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं. भारत में अब हम उसी पैटर्न को देख रहे हैं."

A day after US President Donald Trump spoke about $21 million being sent to India for voter turnout, he has reiterated the charge. And no, he is not confusing it with the $29 million funneled into Bangladesh. This time, he has also mentioned kickbacks. Essentially, this money is… pic.twitter.com/Eaj9uXcFx4