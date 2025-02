AFG vs SA: चैंपियंस ट्राफी में ये क्या हो रहा, मैदान में आकर रास्ता काट रही काली बिल्ली और...

Black Cat stops play in Karachi: काली बिल्ली (Black Cat) का देखा जाना या फिर रास्ते में आ जाना, लोग इसे अपशकुन मानते हैं. वहीं, अब काली बिल्ली का खौंफ क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिला है. दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका (AFG vs SA) के बीच मैच के दौरान काली बिल्ली को मैदान पर विचरण करते हुए देखा गया. काली बिल्ली के मैदान पर आने से फैन्स काफी उत्साहित हो गए. लेकिन जैसे ही मैदान पर काली बिल्ली को देखा गया वैसे ही, अफगानिस्तान (Afghanistan) ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया. ऐसा होते ही कराची की काली बिल्ली सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी. यह पहली बार नहीं है, इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में पाक और न्यूजीलैंड वाले मैच में भी काली बिल्ली मैदान पर दिखी थी. वहीं, पाक और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी काली बिल्ली मैदान पर दिखी थी. जिसका असर यह हुआ था कि पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था. और अब अफगानिस्तान-न्यूजीलैंड मैच के दौरान भी काली बिल्ली देखी गई और बाद में अफगानिस्तान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा. बता दें कि सोशल मीडिया पर फैन्स काली बिल्ली को लेकर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर शॉन पॉलक ने भी मैच के बाद काली बिल्ली का जिक्र किया औऱ कहा कि, काली बिल्ली को लेकर कई लोगों का मानना है कि वो लक के लिए खराब होती है. लेकिन हमें तो इसका फायदा मिला है. पॉलक ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जब मैदान पर जानवर ने पहले भी प्रेवश किया है. साउथ अफ्रीकी पूर्व गेंदबाज ने SA20 में कुत्ते के मैदान पर आने की घटना का भी जिक्र किया. पॉलक ने आगे ये भी कहा कि, एक बहार श्रीलंका में एक बड़ा सांप निकल आय़ा था. पॉलक ने बताया कि एक बार बर्मिंघम उनके खेलने के दौरान एक लोमड़ी मैदान पर आ गई थी." ICC ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

We've got some feline company enjoying cricket on the ground 🐈‍⬛🤩#3Nations1Trophy | #PAKvNZ pic.twitter.com/Nx2RMmzA82 — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 14, 2025

भारत-पाक मैच में काली बिल्ली आ जाए तो किसका फायदा

The black cat is back on the field again.😄🐈‍⬛ pic.twitter.com/yCBdLm62L5 — Salman 🇵🇰 (@SalmanAsif2007) February 21, 2025

सोशल मीडिया पर फैन्स मोहम्मद रिजवान को सलाह दे रहे हैं कि भारत-पाक मैच के दौरान वो अपने साथ काली बिल्ली भी लेकर मैदान पर उतरे जिससे भारतीय टीम का लक फैक्टर खराब हो जाए. फैन्स कराची की काली बिल्ली को लेकर कई मजेदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

23 फरवरी को महामुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को महामुकाबला खेला जाने वाला है. यह मैच पाकिस्तान के लिए काफी अहम है. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाए रखनी है तो हर हाल में भारत के खिलाफ मैच को जीतना होगा. वहीं, भारतीय टीम यदि पाक को हरा देती है तो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी.