विज्ञापन
विशेष लिंक

बांग्लादेश मैदान छोड़कर भागा तो पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप से हटने की सलाह

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का फैसला किया है. ऐसे में स्कॉटलैंड की टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा.

Read Time: 3 mins
Share
बांग्लादेश मैदान छोड़कर भागा तो पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप से हटने की सलाह
Bangladesh risks T20 World Cup exclusion over venue stance
  • बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत में मैच न खेलने का फैसला किया है
  • आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत से मैच शिफ्ट करने की अपील को ठुकरा दिया था इसलिए बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया
  • कप्तान राशिद लतीफ ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का समर्थन करते हुए टी20 वर्ल्ड कप से बहिष्कार की सलाह दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rashid Latif on Boycott T20 World Cup: सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का फैसला किया है. उन्होंने यह फैसला आईसीसी की ओर से  भारत से अपने मैच कहीं और शिफ्ट करने की उनकी अपील को मना करने के बाद लिया. बांग्लादेश चाहता था कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, जो टूर्नामेंट का को-होस्ट है. आईसीसी के जवाब के बाद भी बांग्लादेश अपने रुख पर कायम रहा. ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, लतीफ़ ने यूट्यूब चैनल CaughtBehindShow पर इस मुद्दे पर अपनी राय दी और कहा, "अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता है, तो आपका 50 परसेंट वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है. यह मौजूदा क्रिकेट सिस्टम को चुनौती देने का एक शानदार मौका है.  पाकिस्तान को कहना चाहिए कि वे बांग्लादेश के साथ हैं और टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर देना चाहिए. यह स्टैंड लेने का समय है. इसके लिए हिम्मत चाहिए. "

बता दें कि पिछले साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने का फैसला किया था. इस वजह से, उनके मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए गए थे. ICC ने यह नतीजा निकाला कि दोनों टीमें 2028 तक अपने टूर्नामेंट के दौरान अपने मैच न्यूट्रल जगहों पर खेलेंगी.  लतीफ ने बांग्लादेश के टी 20 वर्ल्ड कप के फैसले का सपोर्ट किया और कहा कि पाकिस्तान को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा. 

लतीफ ने आगे कहा, "यह अच्छा फैसला नहीं लगता.आज,आईसीसी कहता है कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है, दुनिया की कोई भी एजेंसी यह नहीं कह सकती कि कोई खतरा नहीं है. आईसीसी ऐसा कैसे कह सकता है? सबसे सुरक्षित जगहों पर भी, कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता. उम्मीद है, किसी भी टीम को कुछ नहीं होगा".

पाक के पूर्व क्रिकेटर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "ट्रंप कार्ड अभी भी पाकिस्तान के पास है. बांग्लादेश का रुख सही है.  पाकिस्तान को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा. पाकिस्तान का न खेलना वर्ल्ड कप को रोकने जैसा होगा. पाकिस्तान ही चाबी है. हां, भविष्य में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है.अगर पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में खेलने से मना करता है तो उस पर बैन लग सकता है.लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता. अब यह दिखाने का समय है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
T20 World Cup 2026, India, Pakistan, Bangladesh, International Cricket Council, Bangladesh Cricket Board, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now