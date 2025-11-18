बाबर आजम की कड़ी आलोचना करने वाले रमीज राजा ने लिया यू-टर्न, फैंस के बीच बयान हुआ वायरल

Ramiz Raja on Babar Azam Struggle: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने बताया है कि स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म लगातार हो रही आलोचनाओं और व्यक्तिगत टिप्पणियों से मानसिक रूप से प्रभावित हुए थे. रमीज के अनुसार, बाबर ने निजी बातचीत में स्वीकार किया कि नकारात्मकता ने उन्हें भावनात्मक रूप से झकझोर दिया, हालांकि उन्होंने मैदान पर प्रदर्शन से जवाब देने का फैसला किया. एक यूट्यूब वीडियो में रमीज ने हाल ही में कैफ़े में बाबर से हुई मुलाकात का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि बाबर ने टीम में अपनी जगह, प्रदर्शन और व्यक्तिगत हमलों को लेकर अपनी निराशा खुलकर जताई.

रमिज राजा ने कहा, "उन्होंने बताया कि किस तरह लगातार आलोचनाओं और व्यक्तिगत टिप्पणियों ने उन्हें परेशान किया है."

पाकिस्तान के सर्वाधिक चर्चित क्रिकेटरों में से एक होने के बावजूद बाबर कई बार ऑनलाइन ट्रोलिंग और बहस का केंद्र बने रहे. खराब फॉर्म के दौरान उनकी तकनीक, फिटनेस और प्लेइंग इलेवन में स्थान तक पर सवाल उठते रहे.

807 दिनों बाद शतक और चेहरे पर दिखी राहत

14 नवंबर को रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ बाबर ने 119 गेंदों पर 102 रनों की शानदार पारी खेलकर लगभग ढाई साल बाद अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा. तिहरा अंक पूरा करते समय उनके चेहरे पर दिखी राहत बता रही थी कि वे किस दबाव से गुजर रहे थे.

रमीज राजा की सलाह “धैर्य रखो, बाहरी शोर मत सुनो”

रमीज ने कहा कि उन्हें बाबर की वापसी देखकर बहुत खुशी हुई. उन्होंने सलाह दी. “जो तुम करते आए हो वही करते रहो. धैर्य रखो, संयम दिखाओ और बाहरी आवाज़ों पर ध्यान मत दो. एक खिलाड़ी का काम सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन करना है.”

टी20 टीम से बाहर होने के बाद वापसी की राह

पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद बाबर टी20 टीम से बाहर हो गए थे और एशिया कप में भी नहीं चुने गए थे. लेकिन इस महीने घरेलू सीरीज में उनकी वापसी हुई. पहला मैच शून्य पर आउट होने के बावजूद उन्होंने 47 गेंदों पर 68 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. अब वे श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में टी20 विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे.

“स्ट्राइक रेट की चिंता छोड़ दो” रमीज का स्पष्ट संदेश

स्ट्राइक रेट को लेकर चल रही आलोचनाओं पर रमीज का मानना है कि बाबर को इस बहस में नहीं फंसना चाहिए.

उन्होंने कहा, “उनके पास सभी शॉट हैं. जब वह डिफेंड करते हैं तब भी उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है. उन्हें स्ट्राइक रेट पर नहीं, बल्कि लंबी पारी खेलने पर ध्यान देना चाहिए.”

टेस्ट फॉर्म अब भी चिंता का विषय

हालांकि बाबर ने सफेद गेंद वाले क्रिकेट में लय हासिल कर ली है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म सवालों के घेरे में है. 2022 के बाद उन्होंने कोई टेस्ट शतक नहीं बनाया है और तीन साल में उनका औसत 24.78 रहा है.

रमीज की यह स्वीकारोक्ति बताती है कि आधुनिक क्रिकेटर्स को मैदान के अंदर और बाहर कितना दबाव झेलना पड़ता है.