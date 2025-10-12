PAK vs SA: 'ये आउट होगा, ड्रामा करेगा', रमीज राजा ने बाबर आजम की लाइव मैच में कर दी बेइज्जती, वायरल वीडियो से मची हलचल

Ramiz Raja Viral Reaction on Babar Azam Lbw DRS Review: बाबर आजम का फ्लॉप शो एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में देखने को मिला, बाबर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मच गया और वीडियो भी जमकर वायरल होने लगा. दरअसल साइमन हार्मर की गेंद पर बाबर आज़म के खिलाफ एलबीडब्लू अपील की गई और DRS पर फाइनल फैसला टीवी अंपायर के द्वारा दिया गया जो की आउट था. इस दौरान जब टीवी अंपायर बॉल ट्रैक कर रहे थे इस दौरान एक आवाज सुनाई थी जो की वायरल वीडियो में रमीज़ राजा की बताई जा रही जिसमे बाबर आज़म को लेकर ये कहते हुए सुना जा सकता है की 'ये आउट होगा, ड्रामा करेगा ये'. रमीज़ राजा का पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर ऐसा बयान सबको हैरान कर रहा है.

Ramiz Raja used to be a big Babar supporter, but now that Babar's bad days have begun,



even Ramiz has started trolling him saying during DRS, "Ye out hoga, drama karega ye."



The so-called "Ghante ka King" getting no respect anymorepic.twitter.com/bMMR3f4o1M — Space Recorder (@1spacerecorder) October 12, 2025

इस बीच पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच गद्दाफी स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब घरेलू दर्शकों ने अपने ही कप्तान शान मसूद के आउट होने पर खुशी मनाई. वजह: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और प्रशंसकों के पसंदीदा बाबर आजम अगले बल्लेबाज़ थे जो क्रीज़ पर थे. पूर्व कप्तान के मैदान पर आते ही स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा, हालांकि चायकाल के तुरंत बाद वह 23 रन बनाकर आउट हो गए.

शान, जिन्होंने इमाम उल हक (93) के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की साझेदारी में 76 रन बनाए थे, दूसरे सत्र में प्रीनेलन सुब्रयान की गेंद पर पगबाधा आउट दे दिए गए, लेकिन उन्होंने डीआरएस रिव्यू लेने का फैसला किया. हैरानी की बात यह है कि जब बड़ी स्क्रीन पर अंपायर का फैसला सही दिखा और शान पवेलियन की ओर वापस लौटे, तो मैदान पर मौजूद ज़्यादातर दर्शकों ने जयकारे लगाए. शान के आउट होने और बाबर के स्वागत पर लोगों की प्रतिक्रिया देखकर दक्षिण अफ़्रीकी कमेंटेटर शॉन पोलक ने भी आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि किसी को दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि आप अपने कप्तान के साथ ऐसा न करें.

बाबर आजम का एक और फ्लाप शो

बाबर चौथे नंबर पर उस समय बल्लेबाज़ी करने उतरे जब पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों पर हावी होने की स्थिति में था और स्कोरबोर्ड पर नंबर 163 रन पर 2 विकेट था. बाबर ने कुछ शानदार शॉट खेले और अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन साइमन हार्मर के रूप में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तेज शुरुआत के बाद, वही पुरानी समस्याएं फिर से शुरू हुईं जब बाबर धीमे पड़ गए और अपनी लय में लौट गए और यहीं पर हार्मर ने बाजी पलट दी.

हार्मर ने उछाली हुई गेंद फेंकी और बाबर एक आसान फ्लिक करने से चूक गए और गेंद पैड से टकरा गई. शुरुआत में आउट नहीं होने का फैसला हुआ और इसके बाद टीवी अंपायर ने स्पाइक की जांच की, लेकिन अंदर का किनारा नहीं लगा और बाबर को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया और इस फैसले से बाबर आजम हैरान रह गया और निराश होकर पवेलियन लौट गए.