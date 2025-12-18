'आईए केरला ...' घने कोहरे के कारण चौथा टी20 रद्द होने के बाद शशि थरूर और राजीव शुक्ला आमने-सामने

India vs South Africa T20I Abandoned Due To Fog In Lucknow: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की सीरीज़ का चौथा T20I मैच मंगलवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ज़्यादा कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसके बाद काफी सारे सवाल खड़े किए गए. वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि, "बीसीसीआई मैचों की शेड्यूलिंग की समीक्षा करेगा, इसी दौरान BCCI के VP से इस टाइम फ्रेम के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी आगे आए और केरल में मैच शेड्यूल करवाने का आग्रह किया और कहा "आइए केरल (केरल आइए), जिसके बाद राजीव शुक्ला ने कहा कि 'हम इस बारे में सोचेंगे. दोनों ने एक साथ हल्के-फुल्के पल बिताए.

राजीव शुक्ला और शशि थरूर के बीच हुई बातचीत का अंश

शशि थरूर: राजीव जी, मैं कह रहा था कि इस जनवरी में नार्थ इंडिया में मैच शेड्यूल करने के अलावा आईए केरला..

राजीव शुक्ला : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीसीसीआई शेड्यूल की समीक्षा करेगा. ये केरल की बात नहीं है. ये ध्यान देना होगा कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के मैच अगर नॉर्थ इंडिया में हैं तो इसपर आगे ध्यान रखा जाएगा. केरल को तो मैच मिलते रहते हैं. यह तो रोटेशन पॉलिसी है. इसका ध्यान रखना होगा.

शशि थरूर: लेकिन इस दिसंबर 15 से 15 जनवरी के बीच केरल में मैच होना चाहगिए.

राजीव शुक्ला : लेकिन सारे मैच केरल में तो नहीं कर पाएंगे न..

शशि थरूर: यही अच्छा होगा...!

Delhi: Congress MP Shashi Tharoor shared a lighthearted moment with BCCI Vice President and MP Rajeev Shukla after the IND vs SA 4th T20I match in Lucknow was called off due to excessive fog, saying, "The game should have been held in Kerala…" pic.twitter.com/6YeTjzzOIg — IANS (@ians_india) December 18, 2025

शशि थरूर का एक्स पोस्ट

इससे पहले मैच रद्द होने पर शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर मैच को तिरुवनंतपुरम में शेड्यूल करने को लेकर सलाह दी थी. कांग्रेस सांसद ने अपने पोस्ट में लिखा, "क्रिकेट फैंस लखनऊ में #INDVSSAODI मैच शुरू होने का बेकार में इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर उत्तर भारतीय शहरों में फैले घने स्मॉग और 411 के AQI की वजह से, विज़िबिलिटी इतनी खराब है कि क्रिकेट मैच नहीं हो सकता उन्हें मैच तिरुवनंतपुरम में शेड्यूल करना चाहिए था, जहां अभी AQI लगभग 68 है. "

15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मैचों के वेन्यू पर होगी समीक्षा

ANI से बात करते हुए बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "कोहरे की वजह से मैच रद्द करना पड़ा. लोग इससे नाराज़ थे. हमें नॉर्थ इंडिया में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मैचों की शेड्यूलिंग की समीक्षा करनी होगी ताकि यह तय किया जा सके कि हमें उन्हें साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया में शिफ्ट करने की ज़रूरत है या नहीं".

बीसीसीआई पर उठ रहे हैं सवाल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी श्रृंखला के लिए नवंबर और दिसंबर के दौरान न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ, रांची, रायपुर, विशाखापत्तनम, कटक, अहमदाबाद, गुवाहाटी और कोलकाता को आयोजन स्थल के तौर पर चुना गया था. यह वह समय होता है जब लखनऊ, न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला जैसे मेजबान शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सबसे खराब होता है.