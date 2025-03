'जब आपके पास...', विराट कोहली से क्या सीख रहे हैं कैप्टन रजत पाटीदार? जानकर आप भी हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

Rajat Patidar Praises Virat Kohli After Win Against KKR: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का उद्घाटन मुकाबला 22 मार्च को कोलकाता नाईट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला गया. जहां आरसीबी की टीम अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी के बदौलत 22 गेंद शेष रहते सात विकेट से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही. केकेआर के खिलाफ उम्दा गेंदबाजी के लिए जरुर क्रुणाल पंड्या को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मगर लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की. उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 36 गेंदों का सामना किया. इस बीच 163.88 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 59 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और तीन बेहतरीन छक्के निकले.

केकेआर के खिलाफ मिली जीत के बाद गदगद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान विराट कोहली की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'यह वाकई शानदार है जब आपके पास उनके (विराट कोहली) जैसा खिलाड़ी हो. यह मेरे लिए खेल के महान खिलाड़ियों में से एक से सीखने का सबसे शानदार अवसर है.'

Rajat Patidar said, "it's great to have a player like Virat Kohli who's always there to support you". pic.twitter.com/fXGuVYrRpz