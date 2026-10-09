रजत पाटीदार ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए दी जोरदार दस्तक, लगातार दूसरा पचासा, टाइमिंग देख फैंस वाह-वाह कर उठे

इसी महीने के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही टी-20 सीरीज के लिए पहले ही टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, तो इसके बाद खेले जाने वाली वनडे सीरीज के चयन से पहले मुहाने पर खड़े तमाम खिलाड़ी सेलेक्टरों को इंप्रेस करने में जुटे हैं. पुडुचेरी के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ सिक्किम मैदान पर शुक्रवार को दूसरे अनऑफिशियल वनडे में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जहां ज्यादातर स्थापित चेहरे नाकाम रहे, तो वहीं 34वें साल में चल रहे रजत पाटीदार ने फिर से सेलेक्टरों पर दबाव बना दिया है. पाटीदार ने नंबर-4 पर 81 गेंदों पर 3 चौकं और 1 छक्के से 67 रन बनाकर दिखाया कि उनके पास टी20 में धुरंधर शैली तो है ही, साथ ही मैदानी शॉट पर रन बनाने के साथ ही वनडे में उनके पास जरूरी धैर्य भी है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पिछले मैच में भी 124 रन से मिली हार में पाटीदार ने 51 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के से 53 रन बनाकर थे. यह पाटीदार का लगातार दूसरा अर्द्धशतक रहा, जिसकी अनदेखी करना सेलेक्टरों के लिए मुश्किल होगा.
Rajat Patidar with a touch of class! 👌 Team India A keep the scoreboard ticking as #RajatPatidar and #NishantSindhu rebuild the innings. 🏏 #INDAvAUSA | 2nd ODI | 👉 Streaming Live Now https://t.co/TdrWjQDzcV https://t.co/hgCRX0XCbE— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर शॉट
यूं तो रजत पाटीदार ने पारी में सिर्फ तीन ही चौके लगाए. लेकिन यह शॉट और छ्क्का दर्शनीय रहा. पारी के दौरान पाटीदार ने ताकत के साथ ही टाइमिंग का प्रदर्शन किया. और एक कवर ड्राइव से निकला चौका तो इतना दर्शनीय रहा कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने सोशल मीडिया पर डाला, तो फैंस इस पर फिदा हो गए.
पाटीदार का यह लगातार दूसरा पचासा है. और फैंस भी इसे नोट कर रहे हैं
2 games 2 Fifties for Rajat. 🙌 Patidar deserves to be on the plane to NZ ahead of any other batter from this IND A group. https://t.co/7jOSOzkAY8— Pratyush Halder (@pratyush_no7) October 9, 2026
स्थापित बल्लेबाजों के बीच पाटीदार की परफॉरमेंस मायने रखती है
While almost all the batters struggled Rajat Patidar played a brilliant knock of 67 runs🔥 https://t.co/5EUsCGOXI0— Sumit Singh (@SumitSingh7781) October 9, 2026
कोई मौके गंवा रहा है, तो कोई दोनों हाथों से भुना रहा है
Raising the bar💯✅ Rajat patidar is not going to waste any chance like ruturaj did..! https://t.co/M01bjwkNaS— Cloud With Akshay (@CloudWithAkshay) October 9, 2026
फैंस आखिरी 10 टी20 मैचों के भी आंकड़े निकाल कर बता रहे हैं कि फॉर्मेट कोई भी हो, पाटीदार का बल्ला यूं ही बोलेगा
Rajat Patidar's last 10 ODI innings: 67, 53, 38, 29, DNB, DNB, 132*, 0, 54, 22. Total: 395 runs | Avg: 56.43 Rajat Patidar's last 10 T20 innings: 37, 37, 45, 36, 46, 65, 29, 11, 15, 93*. Total: 414 runs | Avg: 46.00 | SR: 207 Rajat patidar is a no brainer in white ball ! https://t.co/e8zlADYfys— ByesAndLies (@ByesAndLies) October 9, 2026
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं