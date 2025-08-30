Rahul Dravid: राहुल द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स की राहें जुदा, मुख्य कोच ने ठुकराया फ्रेंचाइजी का ऑफर

Rahul Dravid Tenure End With Rajasthan Royals: आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को ऐलान किया कि राहुल द्रविड़ और फ्रेंचाइजी की राहें जुदा हो गई हैं. राहुल द्रविड़ को सितंबर 2024 में कई साल के अनुबंध पर राजस्थान रॉयल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था. उनकी अगुवाई में टीम का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में अच्छा नहीं रहा. राजस्थान आईपीएल 2025 में 14 मैचों में से सिर्फ चार जीतकर पाई और अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही. फ्रेंचाइजी ने कहा है कि उन्होंने द्रविड़ को फ्रेंचाइज़ी में एक अलग पोजिशन की पेशकश की थी, जिसे द्रविड़ ने ठुकरा दिया.

राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर लिखा,"राजस्थान रॉयल्स आज घोषणा करती हैं कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइजी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे. राहुल कई सालों से रॉयल्स की यात्रा के केंद्र में रहे हैं. उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम के भीतर मजबूत मूल्यों को स्थापित किया है और फ्रेंचाइजी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है."

राजस्थान फ्रेंचाइजी ने आगे लिखा,"फ्रेंचाइज़ी के स्ट्रक्चरल रिव्यू के हिस्से के रूप में राहुल को फ्रेंचाइज़ी में एक बड़े पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं लेने का फैसला किया. राजस्थान रॉयल्स, इसके खिलाड़ी और दुनिया भर में लाखों प्रशंसक फ्रेंचाइजी के लिए उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं."

2014 और 2015 सीज़न में टीम के मेंटर बनने से पहले, द्रविड़ ने आईपीएल 2012 और 2013 में आरआर की कप्तानी की थी. आईपीएल 2025 से पहले आरआर सेट-अप में उनकी वापसी ने 2008 में टूर्नामेंट के पहले सीजन को जीतने के बाद फ्रेंचाइजी के लिए अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीतने की उम्मीदें बढ़ा दी थीं. लेकिन राजस्थान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. नियमित कप्तान संजू सैमसन ने साइड स्ट्रेन के कारण केवल नौ मैच खेले, विकेटकीपर-बल्लेबाज के अनुपलब्ध होने पर रियान पराग स्टैंड-इन कप्तान थे.

अब, जैसा कि हालात हैं, द्रविड़ की राजस्थान के सेट-अप में वापसी एक साल से भी कम समय तक चली, क्योंकि फ्रेंचाइजी का लक्ष्य 2026 आईपीएल के लिए निर्माण करना है. आईएएनएस समझता है कि द्रविड़ का राजस्थान से बाहर होना आईपीएल 2025 के दौरान सेट-अप में मतभेदों और अशांति की सुगबुगाहट के कारण हुआ है.

यह देखना दिलचस्प होगा कि द्रविड़ का अगला कदम क्या होगा. राजस्थान रॉयल्स के संदर्भ में, यह देखना बाकी है कि क्या सैमसन सेट-अप में बने रहेंगे, खासकर जुलाई में कई रिपोर्टें सामने आने के बाद, जिसमें उन्होंने नीलामी में रिलीज होने या ट्रेड डील में किसी अन्य फ्रेंचाइजी में जाने की इच्छा व्यक्त की थी.

