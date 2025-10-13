महाभारत की कास्ट 12 साल बाद फिर दिखे साथ, बदला लुक देख फैंस बोले- पहचान नहीं पाए कृष्ण और द्रौपदी को

महाभारत हमेशा से लोगों की फेवरेट रही है. सबसे पहले बीआर चोपड़ा लेकर आए थे जिसे देखने के लिए लोग अपना काम छोड़कर बैठ जाते थे. उसके बाद कई बार टीवी पर महाभारत आई लेकिन उसमें वो मजा नहीं था. इसके बाद साल 2013 में महाभारत आई थी. जिसने फिर लोगों का दिल जीत लिया था. शो में सौरभ राज जैन ने भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभाया था और वो हर जगह छा गए थे. इस महाभारत की पूरी स्टारकास्ट को बहुत पसंद किया गया था. शो को अब 12 साल पूरे हो गए हैं और अगर अब इन सभी का लुक देखेंगे तो चौंक जाएंगे क्योंकि सबके लुक पूरी तरह से बदल गए हैं.

महाभारत की कास्ट के बदले 13 साल में लुक

शो के 12 साल पूरे होने की खुशी में महाभारत के कई कलाकार मिले थे. जिन्होंने साथ में ढेर सारी मस्ती की. इस मस्ती की फोटोज श्रीकृष्ण बनें सौरभ राज जैन ने शेयर की हैं. सौरभ ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा-आज हमने 12 साल पूरे कर लिए हैं और कल हम फिर मिले, किसलिए, ये तो आपको पता ही चलेगा. स्वास्तिक प्रोडक्शन का शुक्रिया, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता या हो सकता है, मुझे नहीं पता... लेकिन मुझे खुशी है कि हम सब मिले और हंसे, पुरानी यादें ताजा करते हुए नई यादें बनाई, महाभारत टीम के कई और लोगों की कमी खली. आपके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. फोटोज में अर्पित रांका, पूजा शर्मा, आरव चौधरी, प्रणीत भट, निर्भय वाधवा समेत कई लोग नजर आ रहे हैं. इन सबके लुक इतने बदले हुए हैं कि पहचान पाना फैंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है.

फैंस ने किए कमेंट

इन तस्वीरों पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- महाभारत अब तक का सबसे महान शो है! पूरी टीम और क्रू को सलाम. आप सभी ने शानदार काम किया है. इस शो के लिए मेरे दिल में एक खास जगह है. दूसरे ने लिखा-जय श्री कृष्णा. एक ने लिखा- रीयूनियन शानदार लग रहा है लेकिन बहुत सारे लोग मिसिंग हैं.