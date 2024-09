डिकॉक ने मचाया गदर, CPL 2024 में तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

Quinton de Kock in CPL 2024: साउथ अफ़्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ क्विंटन डी कॉक ने 115 रनों की शानदार पारी खेलकर सीपीएल में धमाका कर दिया है . क्विंटन डी कॉक की शतकीय पारी के कारण बारबाडोस रॉयल्स ने गुयाना अमेज़न वॉरियर्स को 32 रनों की हराने में सफलता हासिल की. डी कॉक ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) के इतिहास में बारबाडोस रॉयल्स के बल्लेबाज़ द्वारा सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड कार्टर के नाम था, जिन्होंने बारबाडोस रॉयल्स के लिए 111 रन की पारी खेली थी. क्विंटन डी कॉक ने केवल 60 गेंद पर अपना शतक पूरा किया था. सीपीएल के इतिहास में क्विंटन डी कॉक का यह पहला शतक है. अपनी 115 रनों की तूफानी पारी में क्विंटन डी कॉक ने 9 छक्के और 8 चौके लगाए हैं.

शानदार फॉर्म में हैं क्विंटन डी कॉक

क्विंटन डी कॉक सीपीएल 2024 में तूफानी अंदाज में लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्विंटन डी कॉक ने अबकर 5 पारियों में 308 रन बनाकर सीपीएल में धमाका कर दिया है. बता दें कि क्विंटन डी कॉक ने टी-20 में 7 शतक लगाने का कमाल कर दिखाया है. डीकॉक टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं.बता दें कि ल्यूक राइट, ब्रैंडन मैकुलम और ग्लेन मैक्सवेल ने भी टी-20 में 7 शतक लगाए हैं. यानी क्विंटन डी कॉक ने ब्रैंडन मैकुलम और ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो गए हैं.

115 runs from 68 balls.

Quinton de Kock..



Still I will say - a prince who never became a king.

pic.twitter.com/NyAqh3LZoJ