PSL: 'कहां राजा भोज, कहां...', PSL की नई टीम के दाम एक तरफ, पंत और अय्यर की सैलरी एक तरफ

Pakistan Super league: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में शुक्रवार को बड़ा विस्तार देखने को मिला है. और अब तक छह टीमों वाली इस टी20 फ्रेंचाइज़ी लीग में दो नई टीमों को शामिल किया गया, जिससे कुल टीमों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है.हुई नीलामी में एक रियल एस्टेट कंसोर्टियम और एक अमेरिका स्थित एविएशन व हेल्थकेयर समूह ने दो नई टी20 फ्रेंचाइज़ियों के लिए बोली जीती. इन दोनों टीमों की कुल बोली 1.275 करोड़ डॉलर (लगभग 114 करोड़ रुपये) में लगी. रियल एस्टेट कंपनी OZ Developers ने सियालकोट को अपनी नई टीम के रूप में चुना. इस फ्रेंचाइज़ी को कंपनी ने 1.85 अरब पाकिस्तानी रुपये (लगभग 6.55 मिलियन डॉलर / 58.38 करोड़ भारतीय रुपये) में खरीदा.वही, अमेरिका की FKS Group को हैदराबाद फ्रेंचाइज़ी मिली. इस टीम की बोली 1.75 अरब पाकिस्तानी रुपये (करीब 6.2 मिलियन डॉलर / 55.57 करोड़ रुपये) में लगी.

दिलचस्प बात यह रही कि हैदराबाद फ्रेंचाइज़ी की कीमत लगभग उतनी ही रही, जितनी कि आईपीएल में श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपये) और ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये) की संयुक्त सैलरी है. दोनों खिलाड़ियों की कुल सैलरी 53.75 करोड़ रुपये है, जबकि हैदराबाद टीम 55.57 करोड़ रुपये में बिकी. इतना ही नहीं, दोनों नई PSL टीमों की कुल कीमत, आईपीएल 2026 ऑक्शन में बिके टॉप 9 खिलाड़ियों की कुल संयुक्त सैलरी (118 करोड़ रुपये) से भी कम है. यह तुलना PSL और IPL के आर्थिक आकार के अंतर को साफ तौर पर दिखाती है.

नए सीज़न की शुरुआत

नई टीमें जुड़ने के साथ ही PSL का विस्तार अब औपचारिक रूप से 8 टीमों तक हो गया है. लीग का नया सीज़न 26 मार्च से शुरू होगा.

मुल्तान सुल्तांस को लेकर अपडेट इस साल मुल्तान सुल्तांस टीम का संचालन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) करेगा. PSL 2026 के समापन के बाद यानी अप्रैल में इस फ्रेंचाइज़ी को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. मुल्तान सुल्तांस के पूर्व मालिक अली तरीन, जिनके PSL प्रबंधन के साथ मतभेद रहे हैं. नीलामी के लिए स्वीकृत 10 बोलीदाताओं में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अंतिम समय पर बोली से खुद को बाहर कर लिया.