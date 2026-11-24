सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में तमिलनाडु के खिलाफ मैच में प्रियांश आर्य ने तूफानी पारी खेलते हुए 181 रन बनाए, अपनी पारी में प्रियांश आर्य ने 19 छक्के और 7 चौके लगाए. ऐसा कर प्रियांश टी-20 में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. प्रियांश ने फिल एलन की बराबरी कर ली है. फिल एलन ने 2025 में वाशिंगटन फ्रीडम की टीम के खिलाफ 151 रन की पारी में 19 छक्के लगाए थे. इस मामले में दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं. गेल ने 2017 में डायनामाइट्स के खिलाफ मैच में 146 रन की पारी के दौरान 18 छक्के लगाए थे.

T20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाज टीम रन गेंदें 4s/6s वेन्यू बनाम तारीख फिन एलन न्यूज़ीलैंड, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स 151 51 5/19 ओकलैंड वाशिंगटन फ्रीडम 12 जून, 2025 प्रियांश आर्य भारत, दिल्ली 181 68 7/19 इंदौर तमिलनाडु 24 नवंबर, 2026 क्रिस गेल वेस्टइंडीज़, रंगपुर राइडर्स 146* 69 5/18 मीरपुर डायनामाइट्स 12 दिसंबर, 2017 साहिल चौहान एस्टोनिया 144* 41 6/18 एपिस्कोपी साइप्रस 17 जून, 2024 क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 175* 66 13/17 भारत पुणे वॉरियर्स बेंगलुरु 23 अप्रैल, 2013 पुनीत बिष्ट भारत, मेघालय 146* 51 6/17 चेन्नई मिज़ोरम 13 जनवरी, 2021 मोहम्मद एहसान स्पेन 160 63 5/17 कार्टाजेना क्रोएशिया 7 दिसंबर, 2025 ग्राहम नेपियर इंग्लैंड, एसेक्स 152* 58 10/16 चेम्सफोर्ड ससेक्स 24 जून, 2008 दसुन शनाका श्रीलंका, सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब 123 46 2/16 कोलंबो सारासेन्स 12 जनवरी, 2016 हज़रतुल्लाह ज़ज़ई अफ़ग़ानिस्तान 162* 62 11/16 देहरादून आयरलैंड 23 फ़रवरी, 2019 फिन एलन न्यूज़ीलैंड 137 62 5/16 डुनेडिन पाकिस्तान 17 जनवरी, 2024 स्टीफन डोहेनी आयरलैंड, मुनस्टर रेड्स 150* 56 6/16 कॉर्क नाइट्स 18 जून, 2025 अभिषेक शर्मा भारत, पंजाब 148 52 8/16 हैदराबाद बंगाल 30 नवंबर, 2025

इसके अलावा प्रियांश टी-20 में भारत की ओर से सबसे बड़ी पाकी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. प्रियांश से पहले, यह रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नाबाद 152 रन बनाए थे.

इसके साथ-साथ दुनिया में केवल एक ही बल्लेबाज ऐसा है जिसने T20 मैच में प्रियांश से ज्यादा रन बनाए हैं. टी-20 मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड लुआन-ड्रे प्रेटोरियस के नाम है. साउथ अफ्रीका के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2 अक्टूबर 2026 को ब्लोमफोन्टेन में खेले गए CSA Pro20 कप मैच में, टाइटन्स की ओर से खेलते हुए नाबाद 188 रन की पारी खेली थी.

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