Padma Bhushan Award: अश्विन को पद्मश्री, पीआर श्रीजेश को पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

President Droupadi Murmu Presents Padma Bhushan Award: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश को सोमवार को प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया, जबकि दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में दोनों खिलाड़ियों को यह सम्मान प्रदान किया. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे.

Congratulations to @ashwinravi99 on being conferred the prestigious Padma Shri award by the Hon'ble President of India @rashtrapatibhvn, honouring his remarkable achievements and an illustrious career with #TeamIndia pic.twitter.com/8HlYQx3Dsl